26 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

72 года назад (1953) родился ИЗБАСХАНОВ Кылышбек Сатылганович — председатель Совета директоров АО «Фонд развития промышленности».

Окончил Казахский политехнический институт им. В. И. Ленина по специальности «инженер-металлург» (1975).

Трудовая деятельность: обжигальщик Усть-Каменогорского свинцово-цинкового комбината, плавильщик, начальник плавильного цеха Чимкентского свинцового завода; руководящие должности в Государственном комитете по государственному имуществу, холдинговой компании, акимате Южно-Казахстанской области и городе Шымкенте, национальных компаниях «Қазақстан темір жолы» и «Қазақстан инжиниринг»; управляющий директор по реализации проектов, заместитель председателя правления по производственной деятельности АО «Тау-Кен Самрук»; независимый директор Совета директоров «QazIndustry» (2021); независимый директор и член Совета директоров АО «Фонд развития промышленности» (2021); председатель комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию, член комитетов по рискам, по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам, а также аудиту Совета директоров АО «Фонд развития промышленности».

Награжден орденами «Құрмет», «Парасат», нагрудным знаком РК «Құрметті машина жасаушы», «Почетный Металлург СССР».

65 лет назад (1960) родился ЖОРГЕНБАЕВ Жанболат Акебаевич — депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Алматинской области.

Фото: ognialatau.kz

Родился в Кегенском районе Алматинской области. Окончил КазПТИ им. В. И. Ленина, специальность «инженер-машиностроитель» (1987); Всесоюзный Институт руководящих работников ГосАгроПром (1987); Государственный университет им. Д. А. Кунаева, специальность «Правоведение» (1997).

Трудовая деятельность: рабочий совхоза «Каркара» (1992); инженер, теплотехник, бригадир по выращиванию сельскохозяйственных культур, старший инженер Алматинского откормочного совхоза Талгарского района (1992-1993); заместитель директора МГП «Дулат» (1992-1993); заместитель председателя Кировского сельского совета, аким Кировского сельского округа Талгарского района (1993-1997); заместитель акима Талдыкорганского района Алматинской области (1997-1999); первый заместитель акима города Капшагай (1999-2001); заместитель акима Карасайского района Алматинской области (2001-2003); заместитель акима города Каскелен Карасайского района Алматинской области (2003); руководитель проекта ТОО Консорциум «Идиль-Аксу» (2003-2005); вице-президент АО «АКСУ» (2005-2006); председатель Совета директоров АО «АКСУ» (2006-2009); советник, учредитель, генеральный директор ТОО «Карасай Құрылыс» (2009); первый заместитель председателя Алматинского областного филиала партии «Nur Otan» (12.2019-01.2021); секретарь маслихата Алматинской области (01.2021-05.2022).

На занимаемой должности с мая 2022 года.

64 года назад (1961) родился ЖАНДОСОВ Ораз Алиевич — общественный и государственный деятель, экономист.

Фото: qazaqgreen.kz

Родился в Алматы. Окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (1983), экономист-кибернетик; аспирантуру Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (1986).

Трудовая деятельность: младший научный сотрудник Института экономики Академии наук КазССР (с 1987 года); консультант, заведующий отделом Высшего экономического совета при Президенте РК (с 1991 года); заместитель председателя, председатель Национального агентства по иностранным инвестициям при Министерстве экономики РК — первый заместитель министра экономики РК (с 1992 года); первый заместитель председателя Национального банка РК (с 1994 года); председатель Национального банка РК (1996-1998); первый заместитель Премьер-министра РК — председатель Государственного комитета РК по инвестициям (с 1998 года); с января по октябрь 1999 года — заместитель Премьер-министра РК — министр финансов РК; президент Казахстанской компании по управлению электрическими сетями «КЕGOC» (1999-2000); заместитель Премьер-министра РК (2000-2001); председатель совета Ассоциации финансистов РК (2001-2002); помощник Президента РК (01.2003-06.2003); председатель Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (2003-2006); директор Центра экономического анализа «Ракурс» (с 2008 года); советник министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (2022).

Награжден орденом «Құрмет» (2003).

54 года назад (1971) родился ЖУМАГУЛОВ Акан Маратович — председатель Кассационного суда по уголовным делам.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова, правоведение (1994).

Трудовая деятельность: слесарь Зайсанского автотранспортного предприятия (1988-1989); следователь транспортной прокуратуры Восточно-Казахстанской области, помощник прокурора, заместитель прокурора района, прокурор управления Восточно-Казахстанской областной прокуратуры (1993-1994); старший следователь прокуратуры Октябрьского района г. Усть-Каменогорск (1994-1996); прокурор следственного управления Восточно-Казахстанской областной прокуратуры (1996-1997); помощник прокурора Усть-Каменогорска (04.1997-08.1997); прокурор следственного управления Восточно-Казахстанской областной прокуратуры (1997-1998); заместитель прокурора Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области (1998-2000); помощник прокурора г. Усть-Каменогорск (2000-2001); начальник отдела дознания управления финансовой полиции Семипалатинского региона (03.2001-04.2001); начальник отдела дознания департамента финансовой полиции Восточно-Казахстанской области (2001-2003); начальник отдела по выявлению экономических и финансовых преступлений департамента финансовой полиции Восточно-Казахстанской области (2003-2004); старший инспектор отдела внутренних дел департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Восточно-Казахстанской области (2004-2005); судья военного суда Усть-Каменогорского гарнизона (2005-2010); председатель суда г. Риддер Восточно-Казахстанской области (2010-2013); председатель суда г. Семей (2013-2015); председатель специализированного межрайонного экономического суда г. Астана (2015-2017); председатель судебной коллегии по уголовным делам Западно-Казахстанского областного суда (2017-2020); председатель судебной коллегии по уголовным делам Алматинского городского суда (2020-2022); председатель суда г. Астана (2022); председатель суда города Астаны (2022-2025).

На занимаемой должности — с июня 2025 года.

53 года назад (1972) родился КАСЕНОВ Ерке Муратбекович — заведующий Отделом документационного обеспечения Аппарата Мажилиса Парламента РК.

Окончил Жамбылский технологический институт легкой и пищевой промышленности, инженер-экономист; Международный казахско-турецкий университет им. Х.А.Яссауи, юрист. Кандидат экономических наук, доцент.

Трудовая деятельность: преподаватель кафедры менеджмента Жамбылского технологического института легкой и пищевой промышленности (1994); ассистент, старший преподаватель Таразского государственного университета им. М. Дулати, директор Жамбылского колледжа экономики и права (1998-2000); работал в министерстве финансов РК (2000-2005); помощник руководителя аппарата Сената Парламента РК, заведующий сектором, главный консультант информационно-аналитического отдела, заместитель заведующего отделом по взаимодействию с Комитетом по экономической и региональной политике аппарата Сената Парламента РК (2005-2011); заместитель заведующего отделом по взаимодействию с комитетом по экономическому развитию и предпринимательству аппарата Сената Парламента РК (2011-2014); заместитель заведующего отделом по взаимодействию с комитетом по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству аппарата Сената Парламента РК (2014-2017); заведующий отделом обеспечения деятельности комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2017-2025).

На занимаемой должности — с января 2025 года.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» и юбилейными медалями.

Также в этот день родились:

121 год назад (1904-1989) родился ОНДАСЫНОВ Нуртас Дандибайулы — государственный и общественный деятель.

Уроженец Туркестанского района Южно-Казахстанской области. Окончил Высшую партийную школу при ЦК ВКП (б). В 1920–1926 гг. воспитывался в казахской школе-интернате в Ташкенте, учился в Туркестанском лесном техникуме.

Трудовая деятельность: помощник лесника Кызылординского областного лесного хозяйства, статистом отдела водного хозяйства, младший техник Таласской исследовательской партии в Жамбуле, техник отдела Шымкентского областного водного хозяйства (1926-1930); заведующий отделом Ташкентского ирригационного института, заместитель директора курсов по подготовке директоров совхоза, заместитель директора, директор треста лесного хозяйства Казахстана, начальник управления Наркомзема Казахской ССР (1931-1938); председатель Восточно-Казахстанского облисполкома (1938); председатель Совнаркома Казахской ССР (1938-1951); заместитель председателя, председатель Президиума Верховного Совета Казахской ССР, председатель Гурьевского (Атырауского) облисполкома, 1-й секретарь обкома партии (1954-1962); в 1946 году в связи с образованием Академии наук Казахской ССР руководил организационными работами; с 1962 года занимался научной работой в Москве.

Уделял большое внимание подготовке национальных кадров. Автор арабско-казахских, персидско-казахских толковых словарей.

Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, тремя орденами Ленина. Имя Ондасынова присвоено ряду школ и улиц городов и аулов Туркестанской области.