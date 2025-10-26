26 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День работников системы социальной защиты

В последнее воскресенье октября в Казахстане отмечается День работников системы социальной защиты, которых сегодня насчитывается более 35 тысяч человек. В рамках реализации Социального кодекса и повышения статуса соцработников предусмотрено их обучение, дальнейшая сертификация с присвоением категорий, введение новой системы оплаты труда. В числе 35 тыс. специалистов, работающих в сфере социальной защиты населения, специальные социальные услуги (ССУ) оказывают медицинские работники, специальные педагоги и социальные работники. Количество социальных работников по республике составляет 12 704 человека, из них 1 251 работает в неправительственном секторе. Основная цель ССУ — оказание помощи гражданам в преодолении возникших социальных проблем и формирование возможностей участия в жизни общества. В зависимости от потребности спецсоцуслуги предоставляются по восьми направлениям: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-культурные, социально-экономические и социально-правовые.

День работников автомобильного транспорта

История этого профессионального праздника начинается с 70-х годов прошлого века, когда Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1976 года был установлен праздник «Дня работников автомобильного транспорта». После перестройки и распада Советского Союза ситуация изменилась. Обретя независимость, некоторые республики перенесли этот праздник на другой день, некоторые изменили его название, а некоторые и вовсе его упразднили. Однако, существуют и такие страны, где праздник по-прежнему отмечается. «День работников автомобильного транспорта» в последнее воскресенье октября, вместе с Казахстаном, отмечают также Российская Федерация, Беларусь и Украина.

День работников автодорожной отрасли

Новый профессиональный праздник был утвержден в Казахстане в августе 2025 года. Он объединяет работников автодорожной отрасли, тех, кто трудится над развитием автодорожной инфраструктуры. Заслуги лучших специалистов отрасли отмечаются почетными грамотами, благодарственными письмами, а также медалями за выдающиеся достижения. Эти награды подчеркивают значимость их вклада в развитие автодорожной инфраструктуры страны.

СОБЫТИЯ

В 1964 году Центральный комитет КП Казахстана и Совет Министров республики приняли постановление об организации в Целинограде Медицинского института, который в 1997 году был преобразован в академию. С 6 января 2009 года Казахская медицинская академия преобразована в АО «Медицинский университет Астана» и вошла в состав АО «Национального медицинского холдинга».

В 2010 году в Королевстве Бельгия было принято решение о создании Делового совета между Казахстаном и Бельгией.

В 2010 году в Шымкенте была открыта Аллея прославленных спортсменов Южно-Казахстанской области. Гранитные плиты с именами 28 самых именитых спортсменов украсили площадь перед центральным стадионом им. Кажимукана.

На гранитных плитах высечены имена таких спортсменов, как боксер Бекзат Саттарханов, гимнастки Нелли Ким и Алия Юсупова, борец Бисолт Дециев.

В 2011 году в Куала-Лумпуре открылась выставка работ современных казахстанских художников, организованная посольством Республики Казахстан в Малайзии. В более чем 100 картинах, представленных арт-салоном «Өнер» (Алматы), отображены история и культура казахского народа, традиции и ценности, символизирующие дух степей.

В 2015 году архив Италии предоставил Казахстану электронный вариант «Кодекса Куманикуса» («Словарь кыпчакских языков»), написанный во времена Дешт-и-Кипчак, он является уникальным в своем роде. Рассматривается возможность выпуска отдельной книги по этим источникам.

В 2015 году в Варшаве прошла Генеральная Ассамблея Европейской ассоциации профессиональных футбольных лиг (ЕПФЛ), главным итогом которой стало принятие в состав организации Профессиональной футбольной лиги Казахстана.

ПФЛК стала 24-й профессиональной лигой Европы в рядах ЕПФЛ. Теперь Казахстан — четвертая страна бывшего СССР, представленная в ЕПФЛ, наряду с Россией, Украиной и Азербайджаном.

В 2017 году художественный фильм «Оралман» режиссера Сабита Курманбекова, рассказывающий об истории возвращения казахской семьи на историческую родину из Афганистана, получил приз иностранного жюри как лучший художественный фильм на юбилейном ХХ Международном кинофестивале «Religion Today» («Религия сегодня»), который прошел в Италии. Кроме того, картина получила особое упоминание независимого жюри SIGNIS (Премия Всемирной католической ассоциации по коммуникациям).

В 2018 году в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области открылся Национальный парк «Тарбагатай», основная цель которого заключается в сохранении биологического и ландшафтного разнообразия.

Площадь парка составляет 143 550,5 га, защитная зона — 204 602 га. Особенность парка в том, что здесь растут более 35 видов эндемичных растений, включенных в Красную книгу. Здесь выявлено 1 640 видов флоры, в том числе много лекарственных растений.

В 2019 году в городе Трамелан (Швейцария) на международном турнире по тяжелой атлетике 49th ‘Challenge 210’ казахстанка Раушан Мешитханова поднялась на первую ступень пьедестала в весовой категории до 81 кг. Спортсменка показала результат 205 кг (95+110), что позволило ей выиграть «золото» турнира.

В 2023 году итальянские тревел-блогеры Damaride и Francesco посетили Казахстан и выразили восхищение увиденным. В социальных сетях они разместили видео из Туркестана. В подписи к видео знаменитые путешественники заявили, что Казахстан — пока еще малоизвестная туристическая страна, которая содержит множество красот.

— В том числе мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави. Он расположен в городе Туркестане, на юге Казахстана. B 2002 году он стал первым казахстанским объектом, включенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Персидские рабочие возвели этот мавзолей высотой 39 метров, построенный из ганча (обожженных кирпичей, смешанных с раствором и глиной), и увенчали его самым большим куполом, когда-либо построенным в Центральной Азии, — отметили Damaride & Francesco.

В 2024 году на совещании под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова прошла презентация новой информационной платформы по активности бизнеса. Новая информационная платформа отражает данные по активности бизнеса в динамике, до и после получения мер господдержки. Платформа содержит данные о 2 тыс. отечественных предприятиях, их загруженности, выпускаемой продукции, внешнеторговой деятельности, числе сотрудников, а также заключенных с ними договорах, в том числе долгосрочных и оффтейк-контрактах. Система позволяет госорганам в проактивном формате проводить анализ, мониторинг и принимать управленческие решения для оказания своевременной поддержки бизнесу.