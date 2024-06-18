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    10:31, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    26 официальных мест для купания определено в Костанайской области

    Жағалау/шомылуға тыйым салынады белгісі
    Фото: Kazinform

    Начало летнего сезона характеризуется активными походами на водоемы. В Костанайской области сегодня действует 26 официальных мест для купания. Из них 8 коммунальных пляжей и 18 частных, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Чтобы избежать несчастных случаев, проводится постоянная профилактическая работа, а также прорабатывается вопрос расширения списка официально разрешенных мест для купания. Так, был открыт один городской пляж в Рудном. Здесь же рассматривается вопрос об открытии еще одного места для купания.

    В постоянной боевой готовности находится 120 спасателей, 35 автомобилей и 18 плавательных средств. Также к профилактической работе на постоянной основе привлекается беспилотный летательный аппарат (дрон) с громкоговорящим устройством.

    Всего на территории области существует 228 необорудованных мест на водоемах, где традиционно купается население. Там проводится постоянное патрулирование береговой линии и ежедневно выставляются мобильные спасательные посты (моторные лодки) для обеспечения безопасности населения:

    • на реке Тобол на границах городов Костаная и Тобыл
    • на реке Шортанды в границах г. Житикара
    • на плотине Акжарского водохранилища на административной территории Ашутастинского сельского округа г. Аркалыка. 

    Там же было установлено более 400 предупреждающих и запрещающих знаков, а также 23 билборда и баннера.

    В прошлом году на водоемах области утонуло 13 человек.

    В этом году уже было зарегистрировано несколько смертей. Последний несчастный случай произошел в Федоровском районе Костанайской области, где в реке Уй утонули две несовершеннолетние девочки.

    Теги:
    Запреты Вода Реки
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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