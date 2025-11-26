26 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

55 лет назад (1970) родился БАРЛЫБАЕВ Толежан Турсунович — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Украине.

Фото: Gov.kz

Родился в городе Темиртау Карагандинской области. Окончил Российский государственный гуманитарный университет, Москва (1992); Институт дипломатии Академии государственного управления при Президенте РК (курсы повышения квалификации) (2008); Лондонскую школу экономики (executive course).

Трудовая деятельность: работа в системе МИД РК (1993-2007); третий, второй секретарь посольства РК в Украине (1994-1997); 1-й секретарь управления информационного анализа и планирования внешнеполитических мероприятий МИД РК (1997-1998); 1-й секретарь, советник посольства РК в Украине (1998-2002); начальник отдела общеполитических проблем департамента Европы и Америки МИД РК, начальник отдела анализа секретариата Министерства иностранных дел РК (2002-2003); начальник управления международных договоров международно-правового департамента МИД РК (2003); советник посольства РК в Республике Польша (2003-2007); главный инспектор ЦВП администрации Президента РК (2007-2008); заведующий сектором ЦВП администрации Президента РК (2008-2009); заместитель заведующего ЦВП администрации Президента РК (2009-2012); заведующий центром внешней политики администрации Президента РК (2012-2017); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Хорватия (2017-2022); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству (2018-2022); чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Словацкой Республике (2022-2024).

На занимаемой должности — с апреля 2025 года.

49 лет назад (1976) родился КАРАШУКЕЕВ Ербол Шыракпаевич — аким Жамбылской области.

Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, бакалавр юриспруденции (1997); Институт экономики и права Казахского национального университета им. аль-Фараби, магистр экономики (1999).

Трудовая деятельность: главный специалист управления анализа и конъюнктурных обследований Агентства РК по статистике (1998-1999); консультант отдела социально-экономического анализа Администрации Президента РК (1999-2001); финансовый директор, директор филиала в Актобе, директор по западному региону СП ТОО «Медикус Центр» (2002-2003); директор финансового департамента — член правления АО «Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (2003-2006); директор сводно-аналитического департамента Министерства финансов РК (2006-2007); управляющий директор АО Национального управляющего холдинга «КазАгро» (2007); председатель правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» (2007-2009); генеральный директор РГП «Центр по исследованию финансовых нарушений» Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2010-2012); генеральный директор ТОО «Институт нефтегазового инжиниринга и информационных технологий КБТУ», ФНБ «Самрук Казына» (2012-2013); заместитель председателя правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (2013-2016); заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК (2016-2019); председатель Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (2019); председатель правления АО «Холдинг «КазАгро» (2019-2021); вице-министр финансов РК (2021); вице-министр — и. о. министра сельского хозяйства РК (2021); министр сельского хозяйства Республики Казахстан (2021-2023).

На занимаемой должности — с сентября 2023 года.

46 летназад (1979) родился БАБАТОВ Алмат Мешитбаевич — судья судебной коллегии по уголовным делам суда города Астаны.

Фото: askeri.sud.kz

Родился в Кызылорде. Окончил Казахскую государственную юридическую академию (2001).

Трудовая деятельность: и. о. ведущего специалиста отдела регистрации нормативно-правовых актов департамента юстиции Астаны (2001-2002); ведущий, главный специалист управления юстиции Павлодарской области (2002-2003); ведущий специалист отдела разработки подзаконных актов департамента законодательства Министерства юстиции РК (2003-2005); главный специалист отдела экспертизы актов по вопросам обороны, правопорядка и внешних связей управления экспертизы подзаконных актов Министерства юстиции РК (2005); судебный исполнитель администратора судов Астаны (2005-2006); главный специалист суда Астаны (2006); судебный исполнитель администратора судов Астаны (2006-2007); главный специалист отдела обеспечения нормативно-правовых актов Министерства чрезвычайных ситуаций РК (2007); главный специалист отдела кадровой работы комитета по судебному администрированию при Верховном суде РК (2007-2008); главный специалист отдела организационно-правового обеспечения межрегиональной инспекции Агентства РК по защите конкуренции по Акмолинской, Карагандинской области и Астане (2008-2009); судья Алматинского районного суда Астаны (2009-2013); председатель Кызылординского городского суда Кызылординской области (2013-2017); председатель военного суда Акмолинского гарнизона (2017-2020); судья специализированного межрайонного следственного суда Нур-Султана (2020-2022); судья специализированного межрайонного следственного суда города Астаны (2022-2024).

На занимаемой должности — с июля 2024 года.

46 летназад (1979) родился ВАИСОВ Даниель Мерейулы — вице-министр юстиции Республики Казахстан.

Фото: primeminister.kz

Родился в Алматы. Окончил Академию юриспруденции — Высшую школу права «Адилет» (2001); Казахский Экономический Университет им. Т. Рыскулова, (2004); Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина, мастер делового администрирования (2018).

Трудовая деятельность: юрист ТОО «Kazakhstan Legal Group», Банк ТуранАлем (1999-2002); главный специалист Налогового комитета Министерства финансов РК, Министерство государственных доходов РК (2002-2003); главный юрист, старший юрист-заместитель директора, юрист при технической группе Полномочного органа в компании «Аджип ККО», г. Лондон, старший юрист, главный юрист, юрист первой категории, АО НК «КазМунайГаз» (2003-2010); директор департамента юридической службы Министерства нефти и газа РК (2010); управляющий директор по правовому обеспечению ТОО «PSA» (2010-2017); управляющий директор по административно-правовому обеспечению, член Правления ТОО «PSA» (04.2017-02.2023).

На занимаемой должности — с февраля 2023 года.

Награжден орденом «Құрмет».

42 года назад (1983) родился ХОДЖАНАЗАРОВ Айдарбек Асанович — депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва, член Комитета по аграрным вопросам Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Фото: пресс-служба Мажилиса

Родился в Кызылординской области. Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, экономист-международник; университет Данди, Шотландия, магистр управления нефтяными и газовыми проектами; Гарвардская школа бизнеса (2023).

Трудовая деятельность: начальник управления Islamic Banking БТА Банк (2006); руководитель представительства БТА Банк, Дубай; руководящие посты в группе компаний, входящих в «APK «Olzha Holding» (2009-2015); заместитель председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (2015-2016); председатель правления АО «НК СПК «Астана» (2016-2017); генеральный директор ТОО «Иволга-Холдинг», «Олжа Агро» (2017-2023).

На занимаемой должности — с марта 2023 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2022); медалью «Ерен еңбегі үшін» (2017); медалью «Халық алғысы» (2020); медалью «30 лет Независимости Республики Казахстан» (2021).

41 год назад (1984) родился ЖАКАЕВ Жанибек Оразбекович — прокурор города Конаев Алматинской области.

Фото:qonaev-gorod.kz

Родился в городе Талгар Алматинской области.

Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, Атырауский институт нефти и газа.

Трудовая деятельность: работа на разных должностях прокуратуры города Алматы, Алматинской области (2007-2022); прокурор Карасайского района Алматинской области (2022-2025).

На занимаемой должности — с октября 2025 года.