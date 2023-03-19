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26 новых овощехранилищ откроют в Казахстане в этом году

Редактор:  
Ринат Дусумов
19 Марта 2023, 21:15
26 новых овощехранилищ откроют в Казахстане в этом году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2023 году в Казахстане откроют 26 новых овощехранилищ общей мощностью 104,5 тысяч тонн, а до 2026 года в стране появится еще 35 современных складов. Они войдут в список уже имеющихся в республике 1208 объектов хранения емкостью 1,9 млн тонн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

«В последние годы в Казахстане назрел дефицит овощехранилищ, особенно остро проблема ощущается в межсезонье. Поэтому в стране разработан Комплексный план по строительству и модернизации объектов хранения, который предусматривает создание как минимум 97 складов плодоовощной продукции объемом в 335,6 тысячи тонн. Работа ведется с опережением показателей. К примеру, в 2021 и 2022 годах при запланированных 36 проектах на 181,5 тысяч тонн, открыто 37 овощехранилищ, способных принять до 200,8 тысячи тонн продукции», - сообщили в Минсельхозе.

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По информации ведомства, вопрос расширения инфраструктуры хранения и модернизации существующих овощехранилищ для Казахстана актуален, учитывая рост показателей урожайности овощей.

«В 2022 году фермеры собрали 4,1 млн тонн картофеля, 621,4 тысячи тонн моркови, 1,1 млн тонн лука и около 552 тысяч тонн капусты. Создание инфраструктуры для их складирования поможет восполнить недополученные доходы сельчан, снизить импортозависимость, а также стабилизировать цены на продукты для конечного потребителя в межсезонье. Для привлечения инвестиций в создание и модернизацию хранилищ Планом предусматривается увеличение норматива инвестиционного субсидирования с 25% до 40-50% при строительстве современных хранилищ со специальным оборудованием, обеспечивающим долговременное хранение продукции с сохранением его товарных качеств», - пояснили в Минсельхозе.

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