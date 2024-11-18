РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:19, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5

    26 месторождений золота, серебра и цинка выставят на аукцион

    Министерство промышленности и строительства РК объявило о проведении электронного аукциона по 26 месторождениям, содержащим запасы промышленных категорий твердых полезных ископаемых, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

    геология
    Фото: iStock

    Для участия в торгах необходимо подать заявку до 15 января 2025 года на сайте minerals.e-qazyna.kz. Размер взноса за участие в аукционе составит 100 МРП. Также предусмотрен гарантийный взнос, который равен пятикратному размеру стартового подписного бонуса.

    Сам аукцион состоится 29 января 2025 года на веб-портале реестра государственного имущества e-qazyna.kz.

    С полным текстом извещения о проведении аукциона можно ознакомиться здесь

    В прошлом году было проведено 2 аукциона по 74 участкам недр, в результате подписной бонус составил порядка 3,5 миллиардов тенге.

    Теги:
    Добыча Геология Казахстан Золото Металлы Серебро Министерство промышленности и строительства Месторождение Полезные ископаемые
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают