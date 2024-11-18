26 месторождений золота, серебра и цинка выставят на аукцион

Для участия в торгах необходимо подать заявку до 15 января 2025 года на сайте minerals.e-qazyna.kz. Размер взноса за участие в аукционе составит 100 МРП. Также предусмотрен гарантийный взнос, который равен пятикратному размеру стартового подписного бонуса.

Сам аукцион состоится 29 января 2025 года на веб-портале реестра государственного имущества e-qazyna.kz.

С полным текстом извещения о проведении аукциона можно ознакомиться здесь.

В прошлом году было проведено 2 аукциона по 74 участкам недр, в результате подписной бонус составил порядка 3,5 миллиардов тенге.