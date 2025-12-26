26 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

66 лет назад (1959) родился МАРЧЕНКО Григорий Александрович — казахстанский финансист, банкир, экономист, советник председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР).

Фото: Wikipedia

Родился в Алматы. Окончил Московский Государственный Институт Международных отношений (МГИМО) Министерства иностранных дел СССР, экономист-международник (1984).

Трудовая деятельность: инженер-конструктор третьей категории конструкторско-технологического бюро, заместитель начальника отдела руководящих кадров Министерства цветной металлургии КазССР (1984-1986); переводчик, редактор, старший редактор и руководитель маркетинговой информационной группы Казахского научно-исследовательского Института научно-экономических и технико-экономических исследований (1986-1988); исполнительный директор сектора конструкторского бюро полупроводникового машиностроения, председатель научно-производственного кооперативного центра «Алоэ» (1988-1990); главный эксперт по внешнеэкономическим связям межрегионального государственного экологического консорциума «Евразия» (1991-1992); помощник Вице-Президента Республики Казахстан (03.1992-06.1994); заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан (06.1994-11.1996); председатель Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (11.1996-11.1997); президент OAO «Deutsche Bank-Securities (Kazakhstan)» (05.1998-10.1999); председатель Национального банка Республики Казахстан (1999-2004); первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (2004); помощник Президента Республики Казахстан (2004); председатель Правления АО «Народный Банк Казахстана» (2005-2009); председатель Национального Банка Республики Казахстан (2009-2013).

На занимаемой должности — с октября 2020 года.

48 лет назад (1976) родился НУРША Аскар Куандыкулы — эксперт, политический аналитик.

Фото из личного архива

Родился в Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, специальность «международные отношения» (1998); Казахский национальный университет им. аль-Фараби, кафедра международных отношений и внешней политики РК (2001), кандидат исторических наук.

Трудовая деятельность: преподаватель кафедры международных отношений и внешней политики РК факультета международных отношений КазНУ им. аль-Фараби (2001-2005); заведующий отделом внешнеполитических исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (2005-2007); руководитель Центра международных исследований Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Республики Казахстан (2007); ведущий эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Первого Президента Республики Казахстан (2012-2013); руководитель Центра международных исследований (2013); координатор проектов по внешней политике (2013–2017); руководитель алматинского офиса Института мировой экономики и политики (ИМЭП) (04.2017–02.2018); декан Школы государственной и общественной политики и права Almaty Management University (2018-2020); советник директора КИСИ (03.2022–08.2023); заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (2023-2025).

Также в этот день родились:

131 год назад (1894-1938) родился РЫСКУЛОВ Турар — видный политический деятель Казахстана, историк национально-освободительного движения на Востоке.

Фото: Wikipedia

Родился в Верненском уезде Семиреченской области. Окончил Меркенскую трехгодичную русско-казахскую школу, сельхозучилище в Пишпеке, затем поступил в Ташкентский учительский институт.

В начале 1917 года организовал «Революционный союз казахской молодежи». В 1918 году — заместитель председателя Аулие-Атинского уездного Совета. В октябре 1918 года — член ТуркЦИК, нарком здравоохранения Туркреспублики. В 1919 году — председатель ЧК по борьбе с басмачеством в Фергане. В 1919–1920 годы — председатель ЦИК ТАССР. В 1920–1922 годы работал в Азербайджане. В 1922–1925 годы — председатель СНК ТАССР, в Монголии. В 1925 году — заведующий отделом печати Казкрайкома, ответственный редактор газеты «Еңбекші қазақ». В 1926–1937 годы — заместитель председателя СНК РСФСР. Арестован в начале мая 1937 года в Москве. Обвинен в руководстве якобы созданном в 1934 году «Всесоюзным объединенным центром». Расстрелян 10 февраля 1938 года. После расстрела жена Турара Рыскулова Азиза Есенкул Тубеккызы Рыскулова была арестована как жена «врага народа» и была отправлена отбывать наказание в «АЛЖИР» (Акмолинский лагерь жен изменников родины). В 1956 г. был реабилитирован посмертно.

Автор более 100 книг, брошюр, статей. В Алматы именем Рыскулова назван проспект.