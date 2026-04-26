26 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

62 года назад (1964) родился КИЛИМОВ Асылбек Сахтаббергенович – советский и казахстанский боксер, член Олимпийской сборной команды СССР 1984 г., мастер спорта СССР (1980), мастер спорта СССР международного класса (1984), заслуженный тренер Казахской ССР (1991), заслуженный мастер спорта Республики Казахстан.

Фото: instagram.com/ladakz

Чемпион СССР среди юношей: Бельцы (1979), Караганда (1980), Харьков (1981). Победитель Спартакиады школьников СССР, Каунас (1982), чемпион СССР среди юниоров, Пенза, бронзовый призер чемпионата Европы среди юниоров, Шверин, ГДР (1982). Победитель матчевой встречи СССР - США (1984). Чемпион СССР (1984). Победитель Кубка СССР (1984). Дважды серебряный призер чемпионатов СССР (1985-1986). Победитель 8 международных турниров, в том числе класса «А». За взрослую сборную СССР начал боксировать с 1981 года, с 17 лет. За 10 лет занятий боксом (1977-1987), становился 6 раз чемпионом СССР и дважды серебряным призером в разных возрастных группах, а также победителем Кубка СССР. Провел 196 поединков - в 186 одержал победы (82% поединков завершил досрочно). Первый - в Европейском и третий - в мировом рейтингах 1984 года в весе до 75 кг.

Трудовая деятельность: государственный тренер Госкомспорта СССР по Казахской ССР (юноши, юниоры) (1988-1990); государственный тренер Госкомспорта СССР по Казахской ССР (взрослые) (1990-1991); член технической комиссии EABA - Европейской ассоциации любительского бокса (1990-1991). Внештатный советник акима Мангистауской области по вопросам спорта (2025).

В 1991 году сборная команда Казахской ССР, впервые в истории советского бокса заняла 1-е общекомандное место на X Спартакиаде народов СССР.

61 год назад (1965) родился БАЙЖУНУСОВ Эрик Абенович - председатель правления Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК.

Фото: Минздрав РК

Родился в Алматинской области. Окончил Алматинский государственный медицинский институт (1988) врач-хирург.

Трудовая деятельность: врач-хирург с прохождением интернатуры в Капчагайской городской больнице 1988-1989); врач-хирург поликлиники (1989-1994); заместитель главного врача Капчагайской городской больницы (1994-1998); заместитель главного врача по экономическим вопросам Центральной районной больницы Енбекшиказахского района Алматинской области (1998-1999); главный специалист отдела организационной работы Государственного учреждения «Центр по оплате медицинских услуг» (ЦОМУ) Министерства здравоохранения, образования и спорта (1999); заместитель начальника управления статистики, анализа и информационных систем ЦОМУ, РГКП «Денсаулык» Агентства Республики Казахстан по делам здравоохранения (1999-2000); начальник отдела организационной, кадровой и правовой работы РГКП «Денсаулык» Агентства Республики Казахстан по делам здравоохранения (2000-2002); главный эксперт Отдела социально-культурного развития Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (01.2002-03.2005); первый заместитель начальника Управления здравоохранения Алматинской области по лечебной работе (03.2005-10.2008); начальник Управления здравоохранения Северо-Казахстанской области (2008-2010); вице-министр здравоохранения Республики Казахстан (2010-2014); генеральный директор Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр развития здравоохранения» (2014-2015); руководитель Государственного учреждения «Управление здравоохранения города Астаны» (2015-2017); управляющий директор, заместитель председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» (2017-2020); генеральный директор РГП «Национальный центр экспертизы лекарственных средств» МЗ РК (2020-2025).

На занимаемой должности - с августа 2025 года.

Награжден медалью «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II степени (2015).

52 года назад (1974) родился МЫНБАЕВ Алмас Саятович – председатель Совета директоров АО «Компания по страхованию жизни «Nomad Life».

Фото: docplayer.ru

Окончил Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби, специальность «Правоведение» (1996).

Трудовая деятельность: вице-президент ОАО «КЕГОК» (1999-2000); советник председателя правления ОАО «Народный Сберегательный банк Казахстана» (2001-2002); заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (2003-2004); председатель Совета директоров ТОО «MTI Medical» (2004-2006); член Совета Директоров, Председатель Совета директоров АО СК «Номад Иншуранс» (с 2007); председатель Совета директоров АО «Компания по страхованию жизни «Nomad Life» (с 2011).

36 лет назад (1990) родился ЖУМАГУЛОВ Олжас Абдумомынович - заместитель заведующего Отдела социально-экономической политики Администрации Президента РК.

Фото: primeminister.kz

Родился в г. Алматы.

Окончил Американский университет; Лондонскую школу экономики; Королевский колледж Лондона.

Трудовая деятельность: работал на различных должностях в Министерстве развития экономики и торговли РК (2013-2016); советник министра, заместитель руководителя территориальной инспекции по городу Астана МСХ РК (2016-2018); советник министра по инвестициям и развитию РК (2018); советник заместителя премьер-министра РК (2018-2019); советник премьер-министра РК (08.2019-03.2021); заместитель руководителя Канцелярии премьер-министра РК (03.2021-01.2026).

На занимаемой должности - с января 2026 года.

Также в этот день родились:

126 лет назад (1900-1973) родился МУКАНОВ Сабит Муканович – писатель, один из основоположников современной казахской литературы, академик АН Казахской ССР.

Фото: adebiportal.kz

Родился в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области.

В 1918-1919 учился на учительских курсах в Омске.

Трудовая деятельность: учитель в ауле (1919); служил в отряде частей особого назначения (ЧОН) Госполитуправления Акмолинской губернии (1921-1922); учеба на Оренбургском рабфаке (1922-1926); заведующий отделом газеты «Еңбекші қазақ» (ныне - «Егемен Қазақстан»), главный редактор Казгосиздата (1926-1928); редактор, начальник отдела писателей газеты «Кеңес ауылы» (с 1928 года); выпускал альманах «Жарыс» (1930); учился на литературном отделении Московского института Красной профессуры (1932-1935); редактор газеты «Қазақ әдебиеті», председатель правления Союза писателей Казахстана (1935-1937); профессор Казахского педагогического института (ныне - КазНПУ имени Абая) (1937-1941); председатель правления Союза писателей Казахстана (1943-1951); член Совета комитета защиты мира (1958-1969); председатель казахского филиала Общества дружбы и культурных связей с арабскими странами (1965-1969).

Большая заслуга принадлежит Муканову в развитии жанра романа в казахской литературе. Роман «Заблудившиеся», который после авторской переработки получил название «Светлая любовь», - это первое в казахской прозе социально-психологическое произведение крупной формы, посвященное классовой борьбе. Итог долгих лет исследовательской работы – драматическое произведение «Чокан Валиханов» о жизни выдающегося просветителя-демократа и драма «Дочь Кашгарии». Его перу, как литературному критику и ученому, принадлежит много критических статей, литературоведческих и историко-этнографических исследований.

Его имя носят Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека, областной Казахский музыкально-драматический театр, одна из улиц областного центра. В ауле Сабит открыт мемориальный музей и бюст писателя, а в областной библиотеке - музейная комната.

Награжден двумя орденами Ленина и двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», медалями и Почетными грамотами Верховного Совета КазССР.

94 года назад (1932-2021) родился ВАЛИХАНОВ Шота (Шот-Аман) Едресович – известный советский и казахстанский скульптор, заслуженный архитектор Казахской ССР, лауреат Государственной премии (1990), один из авторов герба Республики Казахстан.

Фото: Gov.kz

Родился в Северо-Казахстанской области.

Окончил Московский архитектурно-строительный институт, архитектор (1956).

Трудовая деятельность: архитектор института «Казгипрогорсельстрой» («Казгорстройпроект») (1956-1959); младший научный сотрудник, аспирант Казахского филиала Академии строительства и архитектуры СССР (1959-1965); архитектор Советского района г. Алма-Ата (1965-1966); заместитель главного архитектора г. Алма-Ата (1966-1967); старший научный сотрудник института «КазпромстройНИИпроект» (1967-1971); заместитель, первый заместитель председателя Центрального совета Общества охраны памятников истории и культуры Казахской ССР (1971-1978); председатель правления Союза архитекторов Казахстана (1973-1982); секретарь Союза архитекторов СССР (1975-1982); заместитель директора, главный архитектор ГГПИ «Казграждансельстрой» (1982-1990); заведующий отделом Института литературы и искусства Академии наук Казахстана (1990-1993); президент Казахского общества охраны памятников истории и культуры (с 1993 года); президент Международного фонда им. Абылай-хана (с 1996 года).

Автор и соавтор проектов стадиона «Динамо», магазина «Универсам», памятников Ч.Ч. Валиханову, А.Т. Джангильдину, Г. Муратбаеву, Государственного герба Республики Казахстан, Монумента Независимости.

Награжден орденом «Құрмет» (1995), нагрудным знаком «Белсенді қызметі үшін».