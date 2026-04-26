26 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день интеллектуальной собственности

26 апреля 1970 года вступила в силу Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС). В сентябре 2000 года государства-члены ВОИС провозгласили этот день Международным днем интеллектуальной собственности.

Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе

8 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию 71/125, согласно которой 26 апреля было провозглашено Международным днем памяти о Чернобыльской катастрофе.

26 апреля 1986 года Чернобыльская атомная электростанция — первенец атомной энергетики Украины — стала символом крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы.

СОБЫТИЯ

В 1994 году в Алматы между Казахстаном и Китайской Народной Республикой подписано Соглашение между РК и КНР о казахстанско-китайской государственной границе. Впервые в истории обеих стран был проведен процесс делимитации и демаркации государственной границы, устроивший обе стороны.

В 1995 году многодетным матерям впервые были вручены нагрудные знаки «Алтын алқа». «Алтын алқа» — награда, имеющая статус ордена, учрежденная в 1993 году.

В 1996 году в Шанхае на встрече глав пяти государств — Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Китайской Народной Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан было подписано историческое Соглашение об укреплении мер доверия в военной области в районе государственных границ. После ряда встреч «пятерки» соглашение переросло в Шанхайскую организацию сотрудничества.

В 2000 году в Алматы открылся Евразийский экономический саммит под эгидой Давоса. В саммите приняли участие около 500 политических лидеров, ведущих бизнесменов и международных экспертов из 37 стран мира. На форуме президенты Казахстана, Грузии, Кыргызстана, премьер-министр Азербайджана обсудили проблемы развития евразийского региона, его возможности и проблемы, привлекательность для инвесторов и роль на мировой арене.

В 2002 году была создана свободная экономическая зона «Морпорт Актау» — часть территории Республики Казахстан с определенными границами, в пределах которой в отношении ее резидентов устанавливается и действует специальный правовой режим для осуществления ими инвестиционной и предпринимательской деятельности.

В 2009 году в Алматы была установлена памятная гранитная плита, посвященная героическому труду казахстанских воинов-ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Памятник установлен в сквере имени Ахмета Байтурсынова в центре города. Высота монумента — 4,5 метра, а ширина — 4 метра.

В 2010 году в Аммане в целях укрепления экономических и торговых отношений и дальнейшего углубления двустороннего экономического сотрудничества состоялась церемония подписания документов об открытии в Астане Иорданского центра по развитию торговли.

В 2013 году в Нью-Йорке, путем подписания Совместного коммюнике на уровне постоянных представителей Республики Казахстан и Республики Гвинея-Бисау при Организации Объединенных Наций, между двумя странами были установлены дипломатические отношения.

Республика Гвинея-Бисау — небольшое государство в Западной Африке, у побережья Атлантического океана (до 1973 года — колония Португалии). Территория страны состоит из континентальной части и множества (около 60) прибрежных островов. Общая площадь — 36 125 км². Столица — г. Бисау. Официальный язык — португальский. Денежная единица — франк КФА. Глава государства — президент, избираемый на 5 лет.

В 2016 году в Нижней Саксонии открылось почетное консульство Казахстана. Возглавил его один из ведущих предпринимателей Германии Гюнтер Папенбург.

В 2017 году в Алматы было увековечено имя народного артиста СССР, Героя Социалистического труда Ермека Серкебаева. Его именем назван Большой концертный зал Алматинского музыкального колледжа имени Чайковского. Инициатива принадлежала директору колледжа Биржану Хасангалиеву.

В 2021 году Международная Тюркская академия в рамках серии «Наследие великих личностей» провела международную конференцию «Эдхем Тенишев — патриарх тюркского языкознания», посвященную 100-летию выдающегося тюрколога, специалиста в области тюркского языкознания Эдхема Тенишева.

Э. Р. Тенишев — лингвист-тюрколог, монголовед, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент АН СССР, провел ряд исследований древнеуйгурского, саларского, сарыг-югурского языков и современных уйгурских диалектов, оставив после себя более 60 научных работ. Среди них «Древнетюркский словарь».

В 2021 году Казахстан начал кампанию по вакцинации от коронавируса с помощью национальной вакцины, названной QazVac.

По всему Казахстану было распространено 50 000 доз двухдозовой вакцины, разработанной государственным научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности (НИИПББ). Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил научный прорыв страны в качестве «одной из немногих стран» в мире, которая разработала собственную вакцину против вируса COVID-19.

В 2022 году Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Казахстане Алексей Бородавкин передал хранившиеся в Российском государственном архиве политико-социальной истории под грифом «секретно» документы, касающиеся Бауыржана Момышулы, его внучатому племяннику Бекету Момынкулу. Церемония вручения архивных документов состоялась в Государственном военно-историческом музее Вооруженных сил Казахстана. В числе документов — партийный билет и учетная карточка члена ВКП, бланк регистрации члена Всесоюзной Коммунистической партии, датированные 1942 годом, фотографии и другие документы.

В 2024 году Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о присвоении имен легендарных воинов-героев степеням ордена «Айбын». Поправки в Закон «О государственных наградах Республики Казахстан» разработаны в рамках исполнения поручения Главы государства, данного на третьем заседании Национального курултая «Адал адам — Адал еңбек — Адал табыс». Законом предусматривается присвоение степеням ордена «Айбын» имен легендарных воинов-героев: Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева.

В 2024 году в Астане прошло Совещание министров обороны государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятие проводилось в рамках председательства Казахстана в ШОС. В нем приняли участие руководители оборонных ведомств Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, на заседание были приглашены генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества, директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС и министр обороны Беларуси.

В 2025 году в Астане прошел третий ежегодный благотворительный забег «Run for autism». Организатор мероприятия — Корпоративный фонд «Болашақ» при поддержке акимата города Астана. Цель ежегодного благотворительного забега — повышение осведомленности общественности об аутизме, улучшение качества жизни людей с аутизмом и обеспечение условий для их социализации и реализации. Мероприятие приурочено к месяцу информирования о проблеме аутизма. Всего в благотворительном забеге приняли участие более 3000 человек из Астаны, Алматы, Караганды, Костаная, Петропавловска, Павлодара и др.