26,2 км дорог отремонтируют в этом году в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде начался ямочный ремонт дорог. Работы уже проведены на улице Абая. Сейчас устраняются дефекты на проспекте Бухар-жырау и по 49-му маршруту, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима Караганды, на гарантийном обслуживании в городе находятся 62 участка дорог – 104,1 км.

«В ходе обследования выявлены замечания на 10 гарантийных участках: улице Гоголя, внутриквартальная дорога в микрорайоне Степной-1-2-3, улице Попова, Казахстанская, Дюсембекова, Рыскулова, Ержанова, проспекте Бухар-жырау, Комиссарова и Саранское шоссе. Подрядные организации приступили к устранению дефектов, закончить работы планируют до конца мая», – говорится в сообщении.

Обследование гарантийных дорог продолжается.

По Караганде протяжённость автомобильных дорог составляет 920 км, из них 560,4 км имеют асфальтобетонное покрытие. В этом году запланирован текущий ремонт на 66 тыс. кв м. дорог.

Средний ремонт с заменой верхнего слоя покрытия проведут на 24 участках или 26,2 км дорог. На сегодня уже приступили к ремонту по улице Сеченова, по остальным ведутся подготовительные мероприятия.

Напомним, ранее ситуацию с дорогами обсудили на совещании в акимате Караганды. Глава города Ермаганбет Булекпаев подверг критике не только подрядчиков, но и технадзор. Он потребовал инициировать судебные дела в отношении организаций технадзора, допустивших брак в работе.