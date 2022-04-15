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    23:17, 14 Апрель 2022 | GMT +6

    26,2 км дорог отремонтируют в этом году в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде начался ямочный ремонт дорог. Работы уже проведены на улице Абая. Сейчас устраняются дефекты на проспекте Бухар-жырау и по 49-му маршруту, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы акима Караганды, на гарантийном обслуживании в городе находятся 62 участка дорог – 104,1 км.

    «В ходе обследования выявлены замечания на 10 гарантийных участках: улице Гоголя, внутриквартальная дорога в микрорайоне Степной-1-2-3, улице Попова, Казахстанская, Дюсембекова, Рыскулова, Ержанова, проспекте Бухар-жырау, Комиссарова и Саранское шоссе. Подрядные организации приступили к устранению дефектов, закончить работы планируют до конца мая», – говорится в сообщении.

    Обследование гарантийных дорог продолжается.

    По Караганде протяжённость автомобильных дорог составляет 920 км, из них 560,4 км имеют асфальтобетонное покрытие. В этом году запланирован текущий ремонт на 66 тыс. кв м. дорог.

    Средний ремонт с заменой верхнего слоя покрытия проведут на 24 участках или 26,2 км дорог. На сегодня уже приступили к ремонту по улице Сеченова, по остальным ведутся подготовительные мероприятия.

    Напомним, ранее ситуацию с дорогами обсудили на совещании в акимате Караганды. Глава города Ермаганбет Булекпаев подверг критике не только подрядчиков, но и технадзор. Он потребовал инициировать судебные дела в отношении организаций технадзора, допустивших брак в работе.


    Теги:
    Дороги Регионы Казахстана Инфраструктурные проекты Акимат Карагандинская область Караганда Строительство
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