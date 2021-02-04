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    09:34, 04 Февраль 2021 | GMT +6

    259 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии - Минздрав

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 259 пациентов, получающих лечение от коронавируса, находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ».

    «На 4 февраля лечение от КВИ продолжают получать 27 886 человек (16 854 КВИ+ и 11 032 КВИ-), из них в стационарах находится – 5 799 пациентов, на амбулаторном уровне – 22 087 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 259 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 57 пациентов; на аппарате ИВЛ - 53 пациента», - говорится в сообщении Министерства здравоохранения РК, опубликованном в Telegram .

    Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки в Казахстане, по данным coronavirus2020.kz, выявлены 1280 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
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