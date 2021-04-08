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    08:01, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    2586 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2586 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 578,

    город Алматы - 710,

    город Шымкент - 81,

    Акмолинская область - 98,

    Актюбинская область - 117,

    Алматинская область - 325,

    Атырауская область - 137,

    Восточно-Казахстанская область - 55,

    Жамбылская область - 39,

    Западно-Казахстанская область - 125,

    Карагандинская область - 160,

    Костанайская область - 33,

    Кызылординская область - 22,

    Мангистауская область - 43,

    Павлодарская область - 28,

    Северо-Казахстанская область - 16,

    Туркестанская область - 19.

    Всего в стране выявлены 261 503 заболевших.


    Теги:
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