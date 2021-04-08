2586 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2586 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 578,

город Алматы - 710,

город Шымкент - 81,

Акмолинская область - 98,

Актюбинская область - 117,

Алматинская область - 325,

Атырауская область - 137,

Восточно-Казахстанская область - 55,

Жамбылская область - 39,

Западно-Казахстанская область - 125,

Карагандинская область - 160,

Костанайская область - 33,

Кызылординская область - 22,

Мангистауская область - 43,

Павлодарская область - 28,

Северо-Казахстанская область - 16,

Туркестанская область - 19.

Всего в стране выявлены 261 503 заболевших.