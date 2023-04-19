257 тысяч тонн удобрений получат аграрии на проведение посевной

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ход посевной кампании обсудили на совещании под председательством заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На проведение весенне-полевых работ аграриям отгружено 257 тысяч тонн удобрений, в том числе 144 тыс. тонн продукции отечественных предприятий по производству удобрений.

Об обеспеченности фермеров минеральными удобрениями доложил вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек. По его словам, сейчас на складах имеются запасы в объеме 88 тыс. тонн. В целом же в текущей посевной планируется использовать порядка 704 тыс. тонн удобрений, в том числе 63% казахстанского производства.

На программу субсидирования удобрений в местных бюджетах предусмотрено 31,3 млрд тенге. Для защиты посевов от вредных организмов и сорняков в рамках субсидирования выделено 32,6 млрд тенге, добавил вице-министр.

Также рассмотрен вопрос отгрузки ГСМ регионам. Объем выделенного льготного дизтоплива на проведение весенне-полевой кампании увеличен и достиг 419 тыс. тонн, это на 19 тыс. тонн больше уровня прошлого года. С учетом расходов операторов, по республике средняя стоимость солярки для сельхозтоваропроизводителей составляет 204 тг за литр, что с учетом повышения предельных цен на дизтопливо на 30% дешевле рыночной стоимости. Регионы уже получили 47% от предусмотренного объема горючего.

Что касается финансирования посевной кампании, по программе «Кен-дала» предусмотрено 140 млрд тг, которыми планируется охватить не менее 3200 фермеров, обеспечить посев и сбор урожая на площади порядка 2 млн га. На данный момент поступили 4169 заявок на 150,8 млрд тг. Продолжится программа форвардного закупа продукции, на которую предусмотрено 20 млрд тг. Еще 35 млрд тг Продкорпорация направит на предоставление товарного кредита крупным сельхозтоваропроизводителям для реализации и последующего финансирования весенне-полевых работ.

С начала весенне-полевых работ в южных регионах Казахстана аграрии засеяли 832,9 тыс. га, по большей части это зерновые, кормовые и масличные культуры. В целом по всей стране планируется засеять 23,4 млн га земли. В этом году увеличатся посевные площади зерновых, кормовых, овощных и бахчевых культур, а также сахарной свеклы. Массовая посевная кампания начнется во второй декаде мая.

Для оперативного решения всех проблемных вопросов при Министерстве сельского хозяйства работает Оперативный штаб с привлечением всех заинтересованных госорганов и организаций, а также заместителей акимов областей и городов.