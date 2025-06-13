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    18:09, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    25,6 млрд тенге составила стоимость дноуглубительных работ акватории порта Курык

    Дноуглубительные работы были выполнены международной компанией Jan De Nul, передает корреспондент агентства Kazinform.

    порт Курык, Каспий
    Фото: Минтранспорта РК

    — В сфере морских портов в 2024 году проведены дноуглубительные работы акватории порта Курык (Jan DeNul, стоимость — 25,6 млрд тенге) и завершено строительство зернового терминала (мощность — 1 млн тонн, стоимость — 8 млрд тенге). А также в порту Курык с эмиратской компанией «Abu Dhabi Ports Group» ведется строительство многофункционального терминала «Саржа» с мощностью перевалки 12 млн тонн (стоимость — 98 млрд тенге), — сообщил директор департамента транспортной политики МТ РК Динмухамед Сембаев на форуме казахстанских экспортеров.

    Он также отметил, что 9 июня 2025 года был осуществлен ввод в эксплуатацию контейнерного хаба в порту Актау с мощностью 240 тыс. контейнеров в год и состоялся официальный запуск казахстанского терминала в грузинском порту Поти.

    Ранее мы писали, что объем грузоперевозок через Казахстан вырос на 7,1%.

    Рост перевезенных грузов по Транскаспийскому международному маршруту повысился в 6 раз.

    Теги:
    Каспийское море Регионы Казахстана Транспорт Мангистауская область
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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