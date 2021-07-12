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    11:43, 12 Июль 2021 | GMT +6

    255 кустов марихуаны вырастил у себя во дворе житель Туркестанской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 255 кустов марихуаны изъяли у жителя Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Во время оперативно-профилактических мероприятий сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области совместно с УП города Туркестан задержали подозреваемого в незаконном посеве наркотиков.

    Как выяснилось, мужчина выращивал во дворе дома кусты наркосодержащего растения. При обыске оперативники изъяли у подозреваемого 255 кустов, похожего на марихуану.
    Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».
    Назначены экспертизы. Подозреваемый находится под стражей. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.

    Теги:
    МВД РК Туркестанская область Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы
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