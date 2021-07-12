255 кустов марихуаны вырастил у себя во дворе житель Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 255 кустов марихуаны изъяли у жителя Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Во время оперативно-профилактических мероприятий сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области совместно с УП города Туркестан задержали подозреваемого в незаконном посеве наркотиков.

Как выяснилось, мужчина выращивал во дворе дома кусты наркосодержащего растения. При обыске оперативники изъяли у подозреваемого 255 кустов, похожего на марихуану.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».

Назначены экспертизы. Подозреваемый находится под стражей. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.

