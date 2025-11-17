РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:10, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    2500 участников из 20 стран: в Алматы состоялся финальный забег сезона — City Run

    При поддержке акимата города Алматы состоялся забег City Run, который подвел итоги бегового сезона 2025 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на городской акимат.

    Фото: акимат Алматы

    16 ноября в Алматы прошел финальный старт сезона, собравший 2 500 участников из 20 стран.

    Фото: акимат Алматы

    В числе бегунов были жители и гости мегаполиса, включая 91-летнюю Салиху Зигангерову из Щучинска и 88-летнюю Дузу Мавлютову из Алматы. Все финишировавшие получили памятные медали.

    Фото: акимат Алматы

    Беговой сезон 2025 года объединил более 40 тысяч участников, среди которых около 18 тысяч женщин — на 20% больше, чем годом ранее. Также зафиксирован рост числа иностранных участников.

    Фото: акимат Алматы

    Значимым событием сезона стал 14-й Almaty Marathon, собравший 16 149 участников из 60 стран. В этом году были обновлены ключевые рекорды трассы: мужской — 2:19:38, женский — 2:41:24. Впервые 1500 человек вышли на марафонскую дистанцию 42,2 км.

    Фото: акимат Алматы

    Старты Алматы остаются единственными в стране, включенными в календарь международных марафонов и пробегов AIMS.

    Беговые мероприятия укрепляют городскую спортивную культуру, способствуют развитию массового спорта и поддерживают локальный бизнес. По данным исследований, участники марафонских выходных тратят около 8 млн тенге за два дня, а налоговые поступления от партнерских компаний за последние четыре года выросли почти втрое — с 318,9 млн до 873,9 млн тенге. Около 80% иногородних бегунов планируют вновь посетить Алматы.

    Фото: акимат Алматы
    Фото: акимат Алматы
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
