2500 тенге стоит рулон сена в Шынгырлауском районе Западно-Казахстанской области

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – По нынешним расценкам это довольно-таки низкая цена за рулон сена. Так, во многих районах региона в этом году слабые показатели по заготовке кормов на зиму в связи с неблагоприятными погодными условиями в летнее время, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фермерам Шынгырлауского района в этом году работы хватает. Ведь на удивление, в отличие от других районов области, здесь погодные условия все лето были благоприятными. А это значит, что с и кормами зимой проблем у крестьянских хозяйств не будет.

Всего, как отмечают в районном отделе сельского хозяйства, району на зимний период потребуется 33 212 тонн сена. Его в этом году здесь более чем достаточно, поэтому планируется заготовить сверх нормы.

«В районе насчитывается 2100 подворий, большинство из которых уже готовы к зиме. 2067 местных жителей, которые содержат скот, уже сделали заготовку кормов. Сейчас население района уже завершает сенокос», – пояснил руководитель районного отдела сельского хозяйства Рустем Тельманулы.

Обилие травы позволило заготовить крестьянским хозяйствам сено и на реализацию. Для других районов стоимость одного рулона составляет 2500 тенге, тогда как в других районах цена колеблется от 3 до 7 тысяч тенге.

Уборка сена уже завершена практически на 90%. Скошенную траву также вывозят на зимние пастбища.

«Всего в заготовке кормов задействованы 242 трактора, 97 сеноуборочных комбайнов. Стоимость одного рулона сена для жителей района составляет порядка 2 тысячи тенге, это самая низкая цена по области. В соседние районы мы уже отправили свыше 500 рулонов сена. Всего в Шынгырлауском районе 10 хозяйств занимаются разведением племенного скота. В этом году они приобрели 500 голов КРС через Аграрно-кредитную корпорацию», – отметил Рустем Тельманулы.