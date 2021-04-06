250 тысяч квадратных метров дорог планируют отремонтировать в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы планируется отремонтировать 250 тысяч квадратных метров дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для выполнения работ по текущему ремонту создано 162 рабочих места – 16 бригад и задействовано 45 единиц спецтехники.

«По текущему (ямочному) ремонту планируется отремонтировать более 250 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия, 40 остановочных карманов и площадок. В настоящее время текущий (ямочный) ремонт первоочередно производится на магистральных улицах с переходом на улицы районного значения», - сообщили в управлении городской мобильности Алматы.

Работы по текущему ремонту проводятся на постоянной основе по мере выявления дефектов по заявкам районных акиматов, предписаний УАП ДП, Open Almaty и т. д.

Текущий (ямочный) ремонт проводится в весенне-летне-осенний период года, характеризующийся установившейся среднесуточной температурой воздуха +10 °С и выше, на сухом основании.

Устранение образовавшихся дефектов в зимний период года на дорожном покрытии улично-дорожной сети необходимо временно устранять путем забивки холодной/теплой асфальтобетонной смеси или засыпки инертным материалом с укладкой брусчатки (аварийно-восстановительные) с последующим устранением в весенне-летний период с укладкой горячей асфальтобетонной смеси при среднесуточной температуре +10 на сухом основании.

В целом в городе Алматы протяженность улично-дорожной сети составляет 3 096,8 км, 2746 улиц. В том числе 385 улиц магистрального значения протяженностью 1150 км и 2361 улица местного значения протяженностью 1946,8 км.