250 тысяч человек старше 65 лет вакцинировалось от КВИ в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане от КВИ вакцинировалось 250 тысяч человек старше 65 лет. Об этом сообщил на брифинге в СЦК первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На сегодня в стране из лиц, состоящих на диспансерном учете с хроническими заболеваниями, вакцинировалось только 4%. Сейчас мы проводим в этом направлении работу с регионами. Мы объяснили лицам данной категории, что вакцинация возможна при отсутствии отрицательных показателей к вакцинации», - сказал Марат Шоранов.
От также сообщил, сколько человек старше 65 лет вакцинировалось в Казахстане.
«На сегодня в Казахстане от КВИ вакцинировалось 250 тысяч человек старше 65 лет», - уточнил Марат Шоранов.
Ранее в Министерстве здравоохранения РК озвучили уточненные данные по смертности от КВИ за 2020 год в Казахстане.
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