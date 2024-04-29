РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:29, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    250 тонн сена сгорело в селе Атырауской области

    250 тонн сена сгорело в селе Атырауской области
    Фото: кадр из видео

    Крупный пожар произошел на складе сена в Атырауской области, передает агентство Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, сегодня в Курмангазинском районе на окраине села Каракул на открытой территории произошло загорание складированного сена около 250 тонн.

    — Пострадавших нет. Скот отогнан в безопасное место. Причина пожара устанавливается, — сообщили в ведомстве. 

    Пожар ликвидирован в 4.32 на площади 440 квадратных метров. 

    Теги:
    Атырауская область МЧС Пожар Село
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!