07:29, 29 Апрель 2024 | GMT +6
250 тонн сена сгорело в селе Атырауской области
Крупный пожар произошел на складе сена в Атырауской области, передает агентство Kazinform.
Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, сегодня в Курмангазинском районе на окраине села Каракул на открытой территории произошло загорание складированного сена около 250 тонн.
— Пострадавших нет. Скот отогнан в безопасное место. Причина пожара устанавливается, — сообщили в ведомстве.
Пожар ликвидирован в 4.32 на площади 440 квадратных метров.