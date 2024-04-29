250 тонн сена сгорело в селе Атырауской области

Крупный пожар произошел на складе сена в Атырауской области, передает агентство Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, сегодня в Курмангазинском районе на окраине села Каракул на открытой территории произошло загорание складированного сена около 250 тонн.

— Пострадавших нет. Скот отогнан в безопасное место. Причина пожара устанавливается, — сообщили в ведомстве.

Пожар ликвидирован в 4.32 на площади 440 квадратных метров.