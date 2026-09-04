250 случаев коклюша зарегистрировали в Казахстане с начала года

С начала 2026 года в Казахстане зарегистрировали 250 случаев коклюша — почти на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 91% заболевших составили непривитые дети в возрасте до пяти лет, сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

В Казахстане заболеваемость коклюшем с начала текущего года снизилась почти на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года, всего зарегистрировано 250 случаев заболевания. Положительная динамика связана в том числе с плановой и дополнительной вакцинацией детей.

При этом 91% заболевших — это непривитые дети в возрасте до пяти лет. Эти данные еще раз показывают, насколько важна своевременная вакцинация, особенно для малышей, у которых коклюш может протекать наиболее тяжело.

— За семь месяцев 2026 года плановую вакцинацию против коклюша получили более 361 тысячи детей. В их числе 102 тысячи детей до года, 91,5 тысячи детей в возрасте одного года и 167,5 тысячи шестилетних детей. Случаев неблагоприятных реакций не зарегистрировано, что еще раз подтверждает качество и безопасность применяемой вакцины, — сообщили в Минздраве.

Параллельно в стране проводится наверстывающая иммунизация тех, кто по различным причинам не получил прививки в установленные сроки. С начала года дополнительно вакцинированы 107,5 тысячи детей и подростков до 18 лет.

Ранее ВОЗ предупреждала о риске новых вспышек кори из-за недостаточной вакцинации детей.