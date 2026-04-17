250 млн тенге доначислили по итогам таможенных проверок в Туркестанской области

За первый квартал 2026 года в Туркестанской области провели 24 таможенные проверки. По их результатам доначислено 250 млн тенге, из которых 135 млн поступили в бюджет. Добиться таких показателей помогла автоматизация, контроль полностью перешел в «цифру».

— Такой подход позволяет повысить прозрачность проверок и минимизировать человеческий фактор. Согласно утвержденному плану по выявлению дополнительных источников дохода, до конца года намечено начисление и взыскание в бюджет таможенных платежей и налогов на общую сумму 1,3 млрд тенге, — сообщил руководитель управления таможенного контроля после выпуска товаров Айдос Кадирбердиев.

Чаще всего предприниматели пытаются сэкономить, занижая таможенную стоимость товаров, декларируя грузы не полностью или указывая неверные коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.

Отдельное внимание ведомство уделяет валютному контролю. С начала 2024 года на учет поставлено 980 карточек банковского контроля.

— По результатам проверок наложены штрафы на сумму более 30,5 млрд тенге. Материалы направлены судебным исполнителям для принудительного взыскания. За нарушение валютного законодательства в суды передано 62 дела, всего рассмотрено 169 материалов, — уточнил Айдос Кадирбердиев.

Основными проблемами остаются задержки с возвратом валютной выручки и предоставлением документов. Чтобы нарушений стало меньше, сотрудники таможни проводят разъяснительную работу с бизнесом и совершенствуют механизмы контроля.

Ранее сообщалось, что на границе Туркестанской области пресекли попытку вывезти 10 тонн контрабандного топлива и наличных долларов.