250 мигрантов пропали без вести после крушения лодки в Индийском океане

Представители мусульман-рохинджа и граждане Бангладеш пропали без вести после того, как их судно затонуло в Индийском океане. Об этом сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции.

По предварительным данным, траулер вышел из Бангладеш и направлялся в Малайзию. Он перевернулся из-за сильного ветра, высоких волн и перегруженности.

Как отмечается, судно под флагом Бангладеш спасло девять человек. По информации береговой охраны, выжившие держались за бочки и деревянные обломки, пытаясь не утонуть.

Мигранты принадлежали к этнической группе мусульман-рохинджа. Сотни тысяч людей покинули Мьянму с тех пор, как в 2017 году началась жестокая операция по подавлению протестов.

Тяжелые условия в лагерях беженцев подталкивают многих рохинджа к новым рискованным попыткам добраться до Малайзии, которую они рассматривают как более безопасное место для жизни.

По словам представителя береговой охраны, выжившие сообщили, что отправились в путь «в надежде на лучшую жизнь».

Ранее сообщалось, что у итальянского острова Лампедуза обнаружили лодку с мигрантами: погибли не менее 19 человек.