телерадиокомплекс президента РК
    06:04, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    250 мигрантов пропали без вести после крушения лодки в Индийском океане

    Порядка 250 человек, включая детей, числятся пропавшими без вести после крушения лодки с мигрантами в Андаманское море, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

    Фото: BBC

    Представители мусульман-рохинджа и граждане Бангладеш пропали без вести после того, как их судно затонуло в Индийском океане. Об этом сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции.

    По предварительным данным, траулер вышел из Бангладеш и направлялся в Малайзию. Он перевернулся из-за сильного ветра, высоких волн и перегруженности.

    Как отмечается, судно под флагом Бангладеш спасло девять человек. По информации береговой охраны, выжившие держались за бочки и деревянные обломки, пытаясь не утонуть.

    Мигранты принадлежали к этнической группе мусульман-рохинджа. Сотни тысяч людей покинули Мьянму с тех пор, как в 2017 году началась жестокая операция по подавлению протестов.

    Тяжелые условия в лагерях беженцев подталкивают многих рохинджа к новым рискованным попыткам добраться до Малайзии, которую они рассматривают как более безопасное место для жизни.

    По словам представителя береговой охраны, выжившие сообщили, что отправились в путь «в надежде на лучшую жизнь».

    Ранее сообщалось, что у итальянского острова Лампедуза обнаружили лодку с мигрантами: погибли не менее 19 человек.

    Жанар Альжанова
