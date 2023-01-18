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250 человек эвакуировали из-за пожара в супермаркете Петропавловска

18 Января 2023, 12:55
250 человек эвакуировали из-за пожара в супермаркете Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске пожарные эвакуировали из здания супермаркета, где произошло возгорание, 250 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел
на первом этаже супермаркета «Магнум» по улице Муканова.
«Учитывая, что торговый центр является объектом с массовым пребываем людей, к нему были направлены пожарные подразделения по повышенному номеру вызова. Первые пожарные машины прибыли на объект через три минуты после вызова. Работали пять звеньев газодымозащитной службы. Для проведения проверки электроснабжения торгового центра было принято решение о временной эвакуации персонала и посетителей объекта. Из здания торгового центра было выведено 250 человек», - проинформировали в пресс-службе.
Жертв и пострадавших нет. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.

Фото ДЧС СКО

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