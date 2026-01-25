25 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

64 года назад (1962) родился ДОСЫМБЕТ Калдарбек Жорабаевич — председатель судебной коллегии по гражданским делам Алматинского областного суда.

Фото: alm.sud.kz

Родился в Шымкенте. Окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова, по специальности юрист.

Трудовая деятельность: курьер Калининского районного суда города Алма-Аты (1981-1983); секретарь судебного заседания, судебный исполнитель Калининского районного суда города Алма-Аты (1985-1991); консультант по кадрам управления юстиции города Алма-Аты (1991-1992); судья Ауэзовского районного суда города Алма-Аты (1991-1992); судья Ауэзовского районного суда города Алма-Аты (1992-1998); судья Алмалинского районного суда города Алматы (1998-2001); администратор судов Алматинской области Комитета по судебному администрированию при Верховном Суде Республики Казахстан (2001-2002); председатель СМЭС Алматинской области (2002-2007); председатель суда города Талдыкоргана Алматинской области (2007-2009); председатель Медеуского районного суда города Алматы (2009-2012); председатель Бостандыкского районного суда города Алматы (2012-2015).

63 годаназад (1963) родился КАЙЫПЖАН Нуржан Усипханович — председатель Судебного жюри.

Фото: sud.gov.kz

Родился в Туркестанской области. Окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова, по специальности юрист.

Трудовая деятельность: исполняющий обязанности старшего следователя, старший следователь прокуратуры города Туркестана Чимкентской области (1986-1989); старший следователь прокуратуры Чардаринского района Чимкентской области (1989-1990); следователь прокуратуры, заместитель прокурора Тюлькубасского района Чимкентской области (1991-1996); судья Южно-Казахстанского областного суда (1996-2002); председатель специализированного межрайонного экономического суда Южно-Казахстанской области (2002-2008); председатель коллегии по гражданским делам Алматинского областного суда (2008-2010); судья Верховного суда Республики Казахстан (2010).

На занимаемой должности — с января 2024 года.

61 год назад (1965) родилась НУРУМОВА Гульдара Алданышевна — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва, член Комитета по социально-культурному развитию.

Фото: Kazinform

Родилась в Кызылординской области. Окончила Карагандинский государственный медицинский институт, врач-терапевт; Таразский университет «Аулие-Ата», экономист.

Трудовая деятельность: врач-интерн, врач-терапевт больницы скорой медицинской помощи города Тараз (1988); врач-терапевт, заместитель главного врача по лечебной работе железнодорожной больницы города Тараз (1993-1999); директор медицинского центра «Мейірім» города Тараза, учредитель групп компаний (1999-2020); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва (2021-2023).

На занимаемой должности — с марта 2023 года.

Награждена орденом «Құрмет»; медалями «10 жыл Астана», «Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 20 жыл», «Ерең еңбегі үшін», «Белсенді қызметі үшін», «Қазақстан халқы ассамблеясына 20 жыл», «ҚР Конституциясына 20 жыл»; «Облысқа сіңірген еңбегі үшін», «Халық алғысы».

32 года назад (1994) родился КУСМАНОВ Адиль Миратович — председатель правления АО «Центр международных программ» МНВО РК.

Фото: Jibek Joly

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Назарбаев Университет, бакалавр математики (с углубленным изучением экономики) (2012-2017); Оксфордский Университет (University of Oxford) по программе «Болашак», магистр по математическому моделированию и научным вычислениям (2017-2018).

Трудовая деятельность: ведущий эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК (12.2018-04.2020); консультант, заместитель руководителя, руководитель экспертно-аналитической группы Центра анализа и мониторинга социально-экономических реформ при Президенте РК (04.2020-01.2023); заместитель Председателя Правления АО «Институт экономических исследований» Министерства национальной экономики РК (01.2023-11.2024).

На занимаемой должности — с ноября 2024 года.

Награжден медалью «Ерең еңбегі үшін» (10.2023).