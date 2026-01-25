25 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1944 году после расформирования Центральной объединенной киностудии (ЦОКС) и реэвакуации киностудии «Мосфильм» и «Ленфильм», Алма-Атинская киностудия была переименована в Алма-Атинскую киностудию художественных и хроникальных фильмов.

В 1966 году была открыта Западно-Казахстанская областная филармония имени Г. Курмангалиева. В состав филармонии вошли фольклорный ансамбль «Орал сазы», ансамбль народного танца «Назерке», ансамбль молодежи и другие.

В 1992 году в Алматы состоялось подписание Протокола об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Французской Республикой.

Французская Республика — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий. Площадь — 547 тысяч квадратных километров. Государственный язык — французский. Столица — Париж. Денежная единица — евро. Глава государства — президент, избираемый на пять лет прямым всеобщим голосованием.

В 2006 году в Санкт-Петербурге был подписан Протокол о внесении изменений и дополнений в Протокол от 13 мая 2002 года к Соглашению между РК и РФ о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование от 6 июля 1998 года.

В 2010 году в селе Кордай Кордайского района Жамбылской области в РГП «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» разработана вакцина против гриппа А/H1N1. Казахстанская вакцина существенно отличается от американских или российских разработок, как большей эффективностью, так и сравнительной дешевизной — на 30-40% дешевле зарубежных аналогов.

В 2013 году был упразднен поселок Пешное, входящий в Дамбинский сельский округ города Атырау. В нем проживало 73 человека. Населенный пункт был признан неперспективным, и людей переселили в Атырау, выделив им квартиры в микрорайоне «Нурсая».

В 2015 году в Алматы на горнолыжном курорте «Шымбулак» состоялся первый открытый чемпионат по Ski Touring, снегоступингу и Sky Running. Цель — презентация новых видов спорта в Казахстане и пропаганда здорового и активного образа жизни.

Ski Touring — скоростной подъем на гору на лыжах со специальными креплениями, снегоступинг — скоростной подъем на гору в снегоступах и Sky Running — забег в горы в кроссовках.

В 2018 году в городе Сринигаре индийского штата Джамму и Кашмир состоялось торжественное открытие отреставрированной могилы Мухаммеда Хайдар Дулати. Работа по реставрации могилы автора «Тарих-и-Рашиди» на кладбище султанов империи великих моголов «Мазар-и-Салатин» и установке информационной таблички о нем на урду и английском языках была инициирована посольством Республики Казахстан в Республике Индия.

Мухаммед Хайдар Дулати (1499-1551) — выдающийся сын казахских степей, представитель древнего рода Дулат, видный политический деятель и историк, автор книги «Тарих-и-Рашиди», содержащей множество сведений о формировании Казахского ханства, а также событиях того времени на территории нынешнего Казахстана и Кашмира.

В 2018 году коллектив ученых Казахского национального университета имени аль-Фараби разработал новую технологию по извлечению бериллия, которая была удостоена международного признания — патента США, как наиболее рентабельная, экологичная и уникальная технология. Полученный патент стал третьим международным патентом США для коллектива авторов. Подобного успеха не удостаивалась ни одна исследовательская группа не только Казахстана, но и всего постсоветского пространства.

В 2018 году в швейцарском городе Давос в рамках Всемирного экономического форума Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) и блокчейн-платформа Waves подписали меморандум о сотрудничестве и стратегическом партнерстве.

Работая с Waves, МФЦА предоставляет казахстанским стартапам уникальную возможность развивать проекты на новом технологическом уровне, тем самым данная инициатива позволит популяризовать блокчейн-технологии в Казахстане.

В 2019 году Казахстан впервые отчитался перед ООН по реализации в стране Целей устойчивого развития организации.

25 сентября 2015 года государства-члены ООН приняли повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит ряд целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из 17 целей содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет.

В 2023 году в Астане прошел первый Форум региональных печатных изданий. Для участия в мероприятии прибыли более 200 делегатов из разных регионов страны. На форуме приняли решение пересмотреть механизм и правила финансирования региональных изданий.

В 2024 году в Алматы состоялось торжественное мероприятие, на котором министр культуры и информации Аида Балаева вручила молодым писателям и поэтам специальную Президентскую литературную премию. В номинации «Проза» лучшим был признан роман «Квант» Досхана Жылкыбая, в номинации «Поэзия» — сборник стихотворений «Қалалық құстар» Едилбека Дуйсенова. В номинации «Драматургия» премией было отмечено произведение «Тау көтерген Толағай» Айтолкын Ашимовой, в номинации «Детская литература» — сборник «Атың озсын, азамат!» Олжаса Касымова.

В 2025 году в Акмолинской области на базе одного из крупнейших производителей молока — ТОО «Родина» запущена самая большая доильная карусель в Центральной Азии. Новое оборудование позволит довести мощность производства молока до 40 тысяч тонн в год, в 1,5 раза повысит производительность труда.

В 2025 году в горах Архарлы специалисты Института археологии имени Алькея Маргулана в ходе исследований на перевале Архарлы обнаружили наскальные рисунки, среди которых петроглифы, изображающие эпическую битву времен Тюркского каганата. По словам археолога и руководителя экспедиции Александра Горячева, в горах Архарлы существует несколько масштабных комплексов петроглифов.