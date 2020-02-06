25 тысяч тонн молока будут дополнительно производить новые фермы в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области намерены увеличивать выпуск животноводческой продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основным проблемным вопросом в отрасли является низкая доля хозяйств, занимающихся животноводством. Из 5496 действующих агроформирований в области животноводством занимается только 1058, или 19%», - отметил на коллегии управления сельского хозяйства руководитель ведомства Ерболат Бекшенов.

Один из шагов в развитии животноводства – строительство 10 молочно-товарных ферм. Приступить к реализации проектов намерены уже в этом году. Каждая ферма будет рассчитана на 5 тысяч голов. Дополнительное производство молока составит 25 тысяч тонн. На строящиеся и существующие молочные комплексы завезут 2,8 тысячи голов скота.

По словам Е. Бекшенова, не все районы включились в работу по строительству ферм. Современных молочно-товарных комплексов и проектов по их реализации нет в Жамбылском, Тимирязевском, Шал акына и Уалихановском районах.

В прошлом году в области начали работать три новых молочных комплекса на 1600 коров. При выходе на проектную мощность они будут дополнительно производить 8 тысяч тонн молока.

В прошлом году в область завезли 5 тысяч голов скота. Но и в этой работе есть районы-аутсайдеры. В Есильском и Тимирязевском районах не прибавилось ни одной головы скота, в Шал акына – всего 26, районе им.Г.Мусрепова – 65, Жамбылском – 67 голов.

В этом году в регионе построят откормочные площадки на 13 тысяч скотомест в Уалихановском и Акжарском районах. В Кызылжарском и Аккайынском создадут племрепродукторы на 1 тысячу голов. В область завезут 2100 голов скота мясного направления.

«В этом году на реализацию проектов по созданию новых молочных комплексов и племрепродукторов выделены средства из местного бюджета в объеме 1,8 млрд тенге, которые будут выдаваться товаропроизводителям в виде кредитных средств через АО НК СПК «Солтустик», - сказал Е.Бекшенов.

В регионе рассчитывают произвести более 590 тысяч тонн молока и 102 тысячи тонн мяса в живом весе.

«По откормплощадкам планы есть, их нужно реализовать. По молочно-товарным фермам мы запланировали средства, чтобы облегчить задачу по приобретению оборудования или началу строительства. Каждый год сумму будем увеличивать», - добавил аким области Кумар Аксакалов.

По итогам 2019 года объем валовой продукции животноводства составил 160 млрд тенге. Произвели 97,2 тысячи тонн мяса в живом весе 567,7 тысячи тонн молока и 802,9 млн штук яиц.



