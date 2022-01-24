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25 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» доставили в Туркестанскую область
24 Января 2022 09:54
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ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанскую область поставлена векторная вакцина «Спутник Лайт» в объеме 25 000 доз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.
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«Спутник Лайт» - однокомпонентная вакцина, используемая для ревакцинации. Она разработана в России.
В Туркестанской области изъявили желание получить первый компонент вакцины 1 046 428 человек. Вторую составляющую получили 1 037 716 человек. Ревакцинированы 90 972 жителя.
Сейчас на территории области действуют 150 прививочных пунктов. Регион находится в «желтой» зоне.
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