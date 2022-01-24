+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -21 °С
Алматы: -3 °С
USD 435.1 EUR 493.27
RUB 5.69 CNY 68.63
Скачать
Новости
Вся лента >>>

25 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» доставили в Туркестанскую область

24 Января 2022 09:54
Поделиться:
25 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» доставили в Туркестанскую область

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанскую область поставлена векторная вакцина «Спутник Лайт» в объеме 25 000 доз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Новости по теме
Количество заболевших ковидом растет в Алматинской области
24 случая пневмонии с признаками КВИ зафиксированы в Казахстане Сколько подростков и беременных женщин вакцинированы от COVID-19 Более девяти миллионов казахстанцев получили первую дозу вакцины против КВИ

«Спутник Лайт» - однокомпонентная вакцина, используемая для ревакцинации. Она разработана в России.

В Туркестанской области изъявили желание получить первый компонент вакцины 1 046 428 человек. Вторую составляющую получили 1 037 716 человек. Ревакцинированы 90 972 жителя.

Сейчас на территории области действуют 150 прививочных пунктов. Регион находится в «желтой» зоне.

Подписывайтесь на наш канал:

#Туркестанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в мире   #Вакцинация  
Поделиться:
Новости по теме
Количество заболевших ковидом растет в Алматинской области
24 случая пневмонии с признаками КВИ зафиксированы в Казахстане
Сколько подростков и беременных женщин вакцинированы от COVID-19
Более девяти миллионов казахстанцев получили первую дозу вакцины против КВИ
Популярное
1 Запустить трамваи вместо ЛРТ предлагает молодой архитектор
2 Восстановление городов после беспорядков, ревакцинация казахстанцев - чем запомнилась минувшая неделя в РК
3 История о людях: как алматинцы «отвоевали» свой дом у бандитов
4 Кран упал на стройке в Алматы
5 Об эффективности онлайн-обучения и образовательных платформ – мнение педагога
6 Неизвестные избили парней и угрожали пистолетом в «подземке» Алматы
Читайте также
Коронавирус: ни одного региона Казахстана нет в «зеленой» зоне
Сколько подростков и беременных женщин вакцинированы от COVID-19
Запустить трамваи вместо ЛРТ предлагает молодой архитектор
Восстановление городов после беспорядков, ревакцинация казахстанцев - чем запомнилась минувшая неделя в РК
История о людях: как алматинцы «отвоевали» свой дом у бандитов
Кран упал на стройке в Алматы
Об эффективности онлайн-обучения и образовательных платформ – мнение педагога
Неизвестные избили парней и угрожали пистолетом в «подземке» Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив