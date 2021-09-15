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25 тысяч алматинцев нашли работу, обратившись в Центр занятости

Автор:  
Еламан Турысбеков
15 Сентября 2021, 21:56
25 тысяч алматинцев нашли работу, обратившись в Центр занятости

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с начала года 33 тысяч человек обратились в Центр занятости, из них 25 тысяч были трудоустроены. Об этом сообщил заместитель руководителя управления социального благосостояния города Данияр Алкебайулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в Центр занятости населения около 33 тысяч человек обратились за консультацией, из них 25 тысяч были трудоустроены: 11 тысяч на постоянную работу, а еще 9,5 тысяч человек - на временную работу. Кроме того, 757 человек выиграли безвозмездный грант на создание бизнеса, еще 1000 человек проходят специальные краткосрочные курсы, а после этого они будут обеспечены работой. Также около 1500 молодых ребят работают по молодежной практике. Мы тесно работаем с социально-уязвимой группой населения», - сказал Данияр Алкебайулы в эфире Akimat Live.

Директор Центра занятости населения Алматы Диляра Иманкулова добавила, что по Дорожной карте занятости в этом году в городе было трудоустроено 900 человек. Из них более 200 человек - через Центр занятости.

«В этом году у нас было очень большое количество обращений, из этой категории были определены люди. Те, которые не из строительной профессии, с большим удовольствием пошли на эти работы. По Дорожной карте занятости, я думаю люди нашли свою профессию, свою нишу. То есть, есть возможность трудоустроится. Когда люди обращаются в Центр занятости, они считают, что Центр занятости не предоставляет те вакансии, которые им по душе. Я хочу отметить, что люди пошли не только по строительной профессии, но и те, которые не имели никакой специальности, но имели желание работать. Тот же каменщик, почему нет? Его там же на работе обучали и тут же они нашли работу», - заявила спикер.


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