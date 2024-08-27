25 тысяч полицейских обеспечивают безопасность во время Паралимпиады в Париже

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что около 25 тысяч полицейских ежедневно дежурят в Париже и за его пределами в рамках мер безопасности во время Паралимпийских игр, передает собственный корреспондент Kazinform.

Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября в столице Франции.

Выступая на пресс-конференции, министр внутренних дел Жеральд Дарманен подтвердил, что власти не обнаружили «ощутимой» террористической угрозы Паралимпийским играм.

Он отметил, что израильскую делегацию из 27 спортсменов будут охранять 24 часа в сутки элитные полицейские, как и во время Олимпийских игр, на фоне напряженности из-за гибели палестинцев во время войны в Газе и угрозы более широкого регионального конфликта на Ближнем Востоке.

— Ожидается, что церемония открытия соберет около 30 тысяч зрителей на стадионе «Конкорд» и еще около 15 тысяч человек смогут бесплатно посетить церемонию на Елисейских полях, — сказал Ж. Дарманин.

Полиция также обеспечила безопасность во время эстафеты Олимпийского огня, который прибыл в воскресенье во Францию из Сток-Мандевиля, деревни к северо-западу от Лондона, которая считается родиной Паралимпийских игр.

Кроме того, по словам Ж. Дарманина, около 10 тысяч частных охранников будут помогать обеспечивать безопасность спортсменов и зрителей на площадках.

По словам Тони Эстанге, президента оргкомитета «Париж-2024», в Паралимпийских играх примут участие 4400 спортсменов на 19 объектах по сравнению с 10 500 спортсменами на 41 объекте во время Олимпийских игр.

Т. Эстангет уточнил, что на сегодня продано 1,7 миллиона из 2,8 миллиона доступных билетов.

Напомним, Паралимпийские игры пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября. В копилке сборной Казахстана 33 лицензии. В девяти видах спорта (параплавание, парапауэрлифтинг, паралёгкая атлетика, параканоэ, паратхэквондо, волейбол сидя — мужчины, парапулевая стрельба, паранастольный теннис, парадзюдо) соревнуются 44 спортсмена.