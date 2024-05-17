25 сотрудников английской тюрьмы отравились наркотиками

25 сотрудников мужской тюрьмы строгого режима на юго-востоке Англии отравились наркотиком «спайс», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По сообщению Профсоюза работников системы уголовного правосудия, наркотическое вещество подсыпали в еду заключенные, которые работают в столовой для персонала тюрьмы «Суэйлсайд» на острове Шеппи в графстве Кент.

Профсоюз призвал провести всестороннее расследование случившегося. Представитель тред-юниона также заявил, что руководство тюрьмы пыталось «преуменьшить значение происшествия», запретив сотрудникам обсуждать инцидент.

Служба скорой помощи сообщила, что 9 мая на месте происшествия оказала помощь нескольким пациентам, три из которых были доставлены в больницу. Пострадавшие сотрудники вернулись к работе.

Спайс - это синтетический каннабиноид, побочные эффекты которого включают тошноту, перепады настроения, повышение артериального давления, ухудшение памяти, потерю координации.