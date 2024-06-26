25 школ построят на деньги коррупционеров в 2024 году в РК

Общая сумма средств, выделенных из разных источников на строительство школ за 2 года, составляет 2,4 трлн тенге. Об этом сообщила заместитель Премьер-министра РК Тамара Дуйсенова на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Часто поднимались вопросы повышения качества образования, строительства школ, обеспечения Интернетом и безопасности детей. Подготовлен Национальный доклад по вопросам повышения качества образования, который подробно обсужден со специалистами. По информации Министерства просвещения, в этих обсуждениях приняли участие более 200 тысяч учителей, педагогов высших и средних учебных заведений. В нем одна из основных проблем – сфера образования — это не совокупность отдельно взятых объектов образования. Это многоуровневая система воспитания подрастающих граждан, складывающаяся из взаимовлияющих друг на друга результатов, - сказала Тамара Дуйсенова.

Изменения касательно данных проблем были рассмотрены на недавнем заседании Правительства и внесены в Концепции развития сферы образования.

- В целом, в данной сфере предстоит проделать масштабную работу. Оптимальная и доступная инфраструктура образования также является частью качества. В связи с этим в целях устранения проблемы аварийных и трехсменных школ было начато строительство школ из нескольких источников. Во-первых, это известный вам Национальный проект «Комфортная школа», в рамках которого планируется строительство 369 школ. Во-вторых, за счет конфискованных и возвращенных средств в рамках расследования коррупционных преступлений в прошлом году было построено 36 школ, в этом году будет построено еще 25 школ, - уточнила Тамара Дуйсенова.

Вице-премьер добавила, что по программе «Ауыл – ел бесігі» и за счет местного бюджета в прошлом году построено и введено в эксплуатацию 7 школ, в этом году планируется построить еще 6 школ.