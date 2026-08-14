25 пропавших вернулись домой в Жамбылской области

Для девятерых других разыскиваемых финал оказался иным — их задержали по подозрению в различных преступлениях, передает корреспондент агентства Kazinform.

За последний месяц полицейские установили местонахождение 25 человек, которые числились без вести пропавшими. Все они уже вернулись к своим близким.

Одновременно оперативники разыскивали людей, скрывавшихся от правоохранительных органов. Задержать удалось девятерых подозреваемых в мошенничестве, наркопреступлениях и кражах. Некоторым из них удавалось оставаться вне поля зрения полиции в течение нескольких лет.

Отдельно правоохранители ищут осужденных, уклоняющихся от пробационного контроля. С начала года в регионе установили местонахождение 12 таких граждан.

Задержанным предстоит ответить перед законом.

Ранее фоторобот помог раскрыть разбой восьмилетней давности в Жамбылской области.

В мае пропавшего пастуха нашли спустя пять суток поисков в 35 километрах от места исчезновения.