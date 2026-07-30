Фоторобот помог раскрыть разбой восьмилетней давности в Жамбылской области

Подозреваемого удалось найти после того, как один из сотрудников узнал его на фотороботе, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДП Жамбылской области.

Нападение произошло в 2018 году на автодороге в Меркенском районе. Неизвестный избил женщину, отобрал у нее золотые украшения и скрылся.

По описанию потерпевшей следователи составили фоторобот предполагаемого преступника. Однако проведенные тогда оперативно-розыскные мероприятия не помогли установить его личность.

Фото: Департамент полиции Жамбылской области

К делу вернулись спустя восемь лет. Во время изучения материалов нераскрытых преступлений один из сотрудников обратил внимание на фоторобот и узнал изображенного на нем человека. После дополнительной проверки правоохранители установили местонахождение мужчины.

В результате при координации прокуратуры был задержан 41-летний подозреваемый. Сейчас по факту разбоя проводится досудебное расследование по части 1 статьи 192 Уголовного кодекса РК.

Напомним, недавно кызылординские полицейские раскрыли убийство подростка, совершенное 14 лет назад.