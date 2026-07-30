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    Фоторобот помог раскрыть разбой восьмилетней давности в Жамбылской области

    Подозреваемого удалось найти после того, как один из сотрудников узнал его на фотороботе, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДП Жамбылской области.

    Фотобанк, поиск преступников
    Фото: Pexels

    Нападение произошло в 2018 году на автодороге в Меркенском районе. Неизвестный избил женщину, отобрал у нее золотые украшения и скрылся.

    По описанию потерпевшей следователи составили фоторобот предполагаемого преступника. Однако проведенные тогда оперативно-розыскные мероприятия не помогли установить его личность.

    Криминал, преступление, задержание
    Фото: Департамент полиции Жамбылской области

    К делу вернулись спустя восемь лет. Во время изучения материалов нераскрытых преступлений один из сотрудников обратил внимание на фоторобот и узнал изображенного на нем человека. После дополнительной проверки правоохранители установили местонахождение мужчины.

    В результате при координации прокуратуры был задержан 41-летний подозреваемый. Сейчас по факту разбоя проводится досудебное расследование по части 1 статьи 192 Уголовного кодекса РК.

    Напомним, недавно кызылординские полицейские раскрыли убийство подростка, совершенное 14 лет назад.

    МВД РК Полиция Криминал Жамбылская область
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор