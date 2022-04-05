25 паводкоопасных участков определили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице определили 25 паводкоопасных участков. На них закреплено 169 человек личного состава, 99 единиц техники, 34 мотопомпы и 2 лодки, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на начальника управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС города Бауыржана Бейсенканова.

Таких участков по району Алматы – семь, Байконыр – пять, Есиль – девять, Сарыарка – четыре.

«Это не 25 паводкоопасных населенных пунктов, а участков – это места, где есть вероятность затопления, а определенного населенного пункта, где могут пострадать люди и жилые дома, нет (…) Вторые сутки откачиваются воду в микрорайоне Достык в сторону гольфклуба. Это вода, которая приходит от таяния снега со степи. Она собирается на участке возле дорожного полотна, оттуда нашими службами откачивается», - уточнил начальник управления.

В целом, как утвердил Б. Бейсенканов, к паводкам службы гражданской защиты готовы, работа в данном направлении под контролем. По его данным, подготовлены 7300 штук мешкотары, более 10 тысяч тонн инертного материала, из них дресвы – 9,3 тысячи тонн, песка – 155 тонн, пескосоляной смеси – 500 тонн.