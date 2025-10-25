25 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

56 лет назад (1969) в Павлодарской области родился АБАЕВ Ерлан Масгутович — прокурор области Абай.

Фото: Gov.kz

Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова, юрист-правовед (1993).

Трудовая деятельность: помощник прокурора и следователя Ильичевского района (05.1992-09.1992, 11.1992-12.1992); следователь Ильичевского района (1992-1993); старший следователь Ильичевского района (1993-1994); старший следователь отдела по расследованию ООП прокуратуры области (1994-1995); следователь по ОВД отдела по расследованию ООП прокуратуры области (1995-1996); прокурор судебного управления прокуратуры области (1996-1998); прокурор Иртышского района (1998-2004); прокурор Успенского района (2004-2008); прокурор г. Павлодар (2010-2016); заместитель начальника департамента по надзору за законностью уголовного преследования (2016-2017); руководитель службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры (2017-2018); прокурор Мангистауской области (2018-2022).

На занимаемой должности — с июля 2022 года.

51 год назад (1974) родился БАКЕНОВ Ернар Багытжанулы — директор Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии.

Фото: ЕЭК

Родился в г. Караганда. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова, специальность «Экономика» (1996).

Трудовая деятельность: контролер-кассир Ленинского районного филиала Народного банка, г. Караганда (1996); ведущий, главный инспектор, начальник отдела организации контроля таможенного оформления Таможенного комитета Министерства государственных доходов Республики Казахстан (1997-2007); главный эксперт, заместитель директора, директор Департамента анализа внешнеторговой политики и развития торговли АО «Центр развития торговой политики» (2008-2012); директор департамента международной экономической интеграции Министерства национальной экономики Республики Казахстан (2012-2017); вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (04.2017-09.2018); помощник члена Коллегии (Министра) Евразийской экономической комиссии по конкуренции и антимонопольному регулированию.

На занимаемой должности с февраля 2023 года.

Награжден юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Ерен еңбегі үшін» (2014), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «За вклад в развитие Евразийского экономического союза» (2022).

47 лет назад (1978) родился БӘЗІЛ Ернат Дүйсенбекұлы — аким города Талдыкорган.

Фото: GOV.kz

Родился в Жамбылской области. Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию, инженер-строитель (2000); Таразский государственный университет имени М. Х. Дулати, финансы (2017).

Трудовая деятельность: мастер участка, прораб, начальник ТОО «Корпорация Базис-А»; ведущий, главный специалист, начальник отдела управления строительства, заместитель руководителя управления энергетики и коммунального хозяйства, заместитель акима района Жетісу города Алматы, руководитель управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан, заместитель акима Жетысуского района города Алматы, руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетысу, заместитель акима области Жетысу.

На занимаемой должности с июля 2023 года.

42 года назад (1983) родился АЙДАРОВ Алмас Айдарович — генеральный директор «Hyrasia Energy».

Фото:primeminister.kz

Родился в Жамбылской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, международные экономические отношения (2004); Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан, магистратура (2009).

Трудовая деятельность: специалист по внутреннему аудиту, инженер по инвестициям РГП «Актауский международный морской торговый порт» (2004-2006); ведущий специалист департамента транспортной политики и международного сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций РК (2006); эксперт отдела официальных мероприятий и внешних связей управления делами Президента РК, эксперт Протокола Президента РК (администрация Президента РК) (2006-2012); управляющий директор ТОО «ОХК Инжиниринг» (группа компаний АО ФНБ «Самрук-Казына») (2012-2014); заместитель председателя правления АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям Kaznex Invest», управляющий директор — член правления АО «Национальная компания „Kazakh Invest“ (2014-2017); заместитель акима Карагандинской области (2017-2020); заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (2020-2023).

На занимаемой должности — с октября 2024 года.

33 года назад (1992) родился САЛИ Нуртас Торебекович — руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области.

Фото: facebook.com / cok.mangystau

Родился в Бейнеуском районе Мангистауской области. Окончил Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева, специальность «Государственное и местное управление» (2014).

Трудовая деятельность: контент-менеджер ТОО «Маңғыстау Медиа» (2014); временно исполняющий обязанности главного специалиста организационно-административного отдела ГУ «Управления внутренней политики Мангистауской области», город Актау (2014); главный специалист организационно-административного отдела ГУ «Управления внутренней политики Мангистауской области», город Актау (2014-2017); руководитель организационно-административного отдела ГУ «Управления внутренней политики Мангистауской области», город Актау (2017-2018); руководитель отдела информационной политики и мониторинга СМИ ГУ «Управления внутренней политики Мангистауской области», город Актау (2018- 2019); заместитель руководителя ГУ «Управления внутренней политики Мангистауской области», город Актау (2019-2022); временно исполняющий обязанности руководителя ГУ «Управления внутренней политики Мангистауской области» (2022); руководитель ГУ «Управления внутренней политики Мангистауской области» (2022-2023); заместитель акима города Актау (05.2023-09.2024).

На занимаемой должности с сентября 2024 года.

Также вэтот день родились:

102 года назад (1923-1994) родился АХТАНОВ Тахауи — народный писатель Казахстана; участник Великой Отечественной войны.

Фото: yandex.kz

Уроженец Актюбинской области. Творческий путь Т. Ахтанова начался со стихов, напечатанных во фронтовых газетах. В 1956 году вышел роман Т. Ахтанова «Қаһарлы күндер» о мужестве и героизме казахских воинов в годы Великой Отечественной войны, который впоследствии был переведен на русский, немецкий и другие языки. Автор книг «Махаббат мұңы», «Дала сыры», «Боран», «Шырағың сөнбесін». Драмы Т. Ахтанова «Сәуле», «Боран», «Күтпеген кездесу», «Әке мен бала», «Ант», «Күшік күйеу» были поставлены на сцене Казахского академического театра драмы имени М. Ауэзова. Автор литературоведческих работ — монографии «Ғабит Мүсірепов» и ряда литературно-критических статей. Перевел на казахский язык «Сказку о золотом петушке» А. Пушкина, трилогию «Хождение по мукам» А. Толстого, роман «Кавалер Золотой Звезды» С. Бабаевского, рассказы И. Тургенева, М. Горького.

Награжден орденами Отечественной войны 1-й, 2-й степени, Красной Звезды, Трудового Красного знамени, Дружбы народов, «Знак Почета».

100 лет назад (1925-1944) родилась МОЛДАГУЛОВА Алия Нурмухамбетовна — снайпер, в годы Второй мировой войны служила в 54-й отдельной стрелковой бригаде 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта, Герой Советского Союза (1944, посмертно).

Фото: ru.wikipedia.org / Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации

Родилась в ауле Булак Хобдинского района Актюбинской области. Еще ребенком Алия потеряла родителей и с восьми лет жила в Алма-Ате в семье дяди Аубакира Молдагулова. В 1935 году дядя Аубакир поступил в Военно-транспортную академию. Семья Молдагуловых вместе с Алией переехала в Москву. Через несколько лет они переехали в Ленинград, куда была переведена академия. Осенью 1939 года дядя, по семейным обстоятельствам, устроил 14-летнюю Алию в детский дом № 46. Все воспитанники этого детского дома учились в ленинградской школе № 9 (ныне № 140).

В июне 1941 года, с началом Великой Отечественной войны, семья дяди эвакуировалась, а Алия осталась в Ленинграде. 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. В марте 1942 года вместе с детским домом была вывезена из осажденного Ленинграда в село Вятское Ярославской области. По окончании 7-го класса Вятской средней школы Алия 1 октября 1942 года поступила в Рыбинский авиационный техникум, но через три месяца подала заявление в РККА с просьбой отправить ее на фронт.

21 декабря 1942 года Алия Молдагулова была официально отчислена из техникума в связи с уходом на фронт. В мае 1943 года в Москве была создана Центральная женская школа снайперской подготовки. Алию Молдагулову определили в первый набор. 23 февраля 1943 года девушки-курсантки приняли военную присягу. В июле 1943 года Алия вместе с несколькими своими подругами-однокурсницами направлена снайпером в 54-ю стрелковую бригаду.

На ее официальном счету 78 уничтоженных солдат и офицеров противника.

14 января 1944 года севернее города Новосокольники в рукопашном бою с немецкими солдатами была смертельно ранена и погибла. Похоронена в деревне Монаково Новосокольнического района. 4 июня 1944 года посмертно Алие Нурмухамбетовне Молдагуловой присвоено звание Героя Советского Союза. Награждена орденом Ленина.