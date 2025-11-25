25 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

71 год назад (1954) родился ТАЗАБЕКОВ Куаныш Амеркулович — первый вице-президент образовательной корпорации «Туран».

Фото: turan.edu.kz

Родился в селе Бигаш Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова (1979), экономист.

Трудовая деятельность: преподаватель, аспирант, старший преподаватель, доцент Алматинского института народного хозяйства (1979-1992); декан факультета бизнеса и менеджмента Алматинского института народного хозяйства (1992-1994); первый проректор — проректор по учебной работе университета «Туран» (1994).

Кандидат экономических наук, профессор, президент Казахстанской ассоциации маркетинга, главный редактор Казахстанского информационно-энциклопедического справочника (КИнЭС). Автор более 40 научных публикаций, отличник образования Республики Казахстан.

65 лет назад (1960) родился ОНЖАНОВ Нурлан Баймолданович — Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия.

Фото: Gov.kz

Родился в Алматинской области. Окончил Университет имени Гумбольдта, (Берлин, ГДР), филолог, преподаватель немецкого языка (1983); аспирантуру Московского государственного института иностранных языков имени М. Тореза.

Трудовая деятельность: преподаватель Алматинского педагогического института иностранных языков (1983-1996); стажер-исследователь, аспирант Московского государственного института иностранных языков имени М. Тореза (1987-1992); ведущий, главный специалист, начальник отдела ВЭС Министерства печати и массовой информации РК (1992-1994); старший референт аппарата, администрации Президента РК (1994-1996); первый секретарь управления стран Европы Министерства иностранных дел РК, советник посольства РК в Австрии (1996-1997); советник посольства РК в Швейцарской Конфедерации (1997-2001); директор департамента экономической политики Министерства иностранных дел РК (2001-2002); советник посольства РК в ФРГ (2002); генеральный консул РК, город Франкфурт-на-Майне (2002-2003); вице-министр — председатель Комитета по делам СНГ и регионального сотрудничества — национальный координатор по вопросам деятельности организации «Центрально-Азиатское сотрудничество» от РК Министерства иностранных дел РК (2003-2004); вице-министр иностранных дел РК — национальный координатор по вопросам деятельности организации «Центрально-Азиатское сотрудничество» от РК (2004-2007); помощник Президента РК (2007-2008); Чрезвычайный и полномочный посол РК в Федеративной Республике Германия, Чрезвычайный и полномочный посол РК в Королевстве Дания по совместительству (2008-2014); помощник Президента Республики Казахстан (2014-2019); начальник канцелярии Президента Республики Казахстан (2019-2022).

На занимаемой должности — с июня 2022 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2006); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Халықаралық әскери достастықты дамытқаны үшін» (2005), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006), «Астананың 10 жылдығы» (2008).

58 лет назад (1967) родился НУРОВ Канат Ильич — Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана.

Фото: ombudsmanbiz.k

Родился в Алматы. Окончил КазГУ им. Аль-Фараби, специальность «История» (1992); Маастрихтская Школа Менеджмента, Нидерланды, MSM (1996); Doctor of philosophy (Ph.D) — Historical Sciences (USA).

Трудовая деятельность: директор Алматинской школы управления; первый заместитель генерального директора ГЦТ «Алматытелеком»; заместитель главного финансового директора ОАО «Казахтелеком»; вице-президент, главный финансовый директор АО «Казахтелеком» (2000-2006); управляющий директор АО «Казкоммерцбанк» (2006-2007); президент «Plankion Group» и научно-образовательного Фонда «Аспандау» (2008-21.2021); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва (2021-2023).

На занимаемой должности с апреля 2024 года.

46 лет назад (1979) родился ТУРДЫБЕКОВ Ришат Уалиханович — аким района Нура города Астаны.

Фото: Gov.kz

Родился в городе Зайсан Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет (2001); Казахский национальный технический университет им. К. И. Сатпаева (2005); Жезказганский университет имени О. А. Байконурова (2013); Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан (2022).

Трудовая деятельность: юрист ТОО «Автолизинг Казахстан» (2001-2004); финансовый директор ТОО «Автолизинг Казахстан» (2004-2005); главный специалист отдела жизнеобеспечения аппарата акима района «Алматы» (2005-2006); главный специалист отдела благоустройства аппарата акима района «Алматы» (2006-2008); главный специалист производственно-технического отдела аппарата акима района «Алматы» (2008-2009); главный специалист отдела жизнеобеспечения и развития инфраструктуры аппарата акима г. Астаны (2009-2010); заведующий отделом жизнеобеспечения и развития инфраструктуры аппарата акима города Астаны (2010-2011); заместитель акима района «Сарыарка» города Астаны (2011-2019); заместитель акима района «Есиль» г. Нур-Султан (2019); советник акима по мобилизационной подготовке и гражданской защите аппарата акима района «Байқоңыр» г. Нур-Султан (2019); заместитель акима района «Байқоңыр» города Астаны (2019-2024).

На занимаемой должности с августа 2024 года.

Также вэтот день родились:

140 лет назад (1885-1935) родился ДУЛАТОВ Мыржакып — поэт, писатель, один из лидеров «Алаш орды» и национально-освободительного движения Казахстана.

Фото: Wikipedia

Родился в ауле № 1 Сарыкопинской волости Торгайской области. Мыржакып лишился матери, когда ему было всего 2 года, а отец умер, когда мальчику было 12 лет. Он окончил начальную школу в ауле. В 1901 году он поступил в Государственное русско-казахское училище, педагогический класс которого окончил в 1902 году, став сельским учителем. Преподавателем казахского языка в этом училище был Ахмет Байтурсынов, с которым в дальнейшем была неразрывно связана литературная и политическая деятельность Мыржакыпа Дулатова.

Политическое кредо Дулатова четко определилось, когда он в 1909 году выпустил свой первый поэтический сборник «Оян, қазақ!» («Проснись, казах!»). Книжка была немедленно конфискована. Он сумел переиздать ее в 1911 году и вернулся в Торгай. Одновременно Дулатов стал одним из лидеров казахского реформизма и национально-освободительного движения. Из-за своих публикаций он попал под наблюдение полиции и в поле зрения царской охранки. Попав в черный список, он долго не мог устроиться на работу в городе. А в 1911 году был арестован в Семипалатинске и провел 1 год и 8 месяцев в заключении.

В 1916 году стал создателем первого в истории народа фонда в помощь голодающим. Летом 1917 года Мыржакып Дулатов становится одним из организаторов Первого всеказахского съезда в Оренбурге, где фактически оформилась первая казахская политическая партия «Алаш».

Мыржакып Дулатов вернулся к издательской и педагогической деятельности и с 1922 по 1928 год жил в Оренбурге. В 1928 году резко выступил против отмены арабского алфавита, считая языковую реформу средством разорвать связи народа с его письменной историей, которая положит начало потере родного языка, отчуждению народа от собственной истории.

29 декабря 1928 года его арестовали органы НКВД по обвинению в казахском национализме. Он был приговорен к смертной казни через расстрел, но вскоре ее заменили на лишение свободы сроком на 10 лет. Он отсидел в Бутырской тюрьме 2 года, затем был сослан в Соловецкий лагерь особого назначения. 5 октября 1935 года скончался в Центральном лазарете Сосновецкого лагеря и был похоронен на вольном кладбище.

Посмертно был реабилитирован в 1988 году. В 1990 году Правительством Республики Карелия была создана специальная комиссия, которая идентифицировала останки Мыржакыпа Дулатова на основании свидетельств местных жителей, фактов и документов. В октябре 1992 года останки Мыржакыпа Дулатова были перевезены на Родину и с почестями захоронены в ауле Бидайык Жангелдинского района Торгайской области (ныне Костанайской области).

88 лет назад (1937-2019) родился АБДИЛЬДИН Серикболсын Абдильдаевич — государственный, политический деятель Казахстана.

Фото: voxpopuli.kz

Родился в Аксуатском районе Семипалатинской области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, агрономический факультет (1960); Институт управления народным хозяйством СССР (1977). Кандидат экономических наук (1967); доктор экономических наук (1986); профессор экономики (1996).

Трудовая деятельность: главный агроном совхозов «Скотовод» и «Ульгули-Малши» Семипалатинской области (1960-1963); старший научный сотрудник КазНИИ ЭиОСХ (1966-1967); начальник подотдела, заместитель заведующего, заведующий отделом, заместитель председателя Госплана Казахской ССР (1967-1982); первый заместитель министра сельского хозяйства Казахской ССР (1982-1985); ректор Государственной высшей школы управления АПК Казахской ССР (1985); первый заместитель председателя Госагропрома Казахской ССР — министр Казахской ССР (12.1985-07.1987); постоянный представитель Казахской ССР при Совмине СССР (07.1987-04.1990); депутат Верховного Совета Республики Казахстан 11-12-го созывов; заместитель Председателя Верховного Совета Казахской ССР (04.1990-12.1991); исполняющий обязанности Председателя Верховного Совета Казахской ССР (10.1991-12.1991); председатель Верховного Совета Республики Казахстан (12.1991-12.1993); руководитель консалтингового центра «Агробизнес» (1995-1999); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 2-го созыва (по списку КПК), член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (10.1999-11.2004); первый секретарь ЦК Компартии Казахстана (04.1996-04.2010).

Кандидат в депутаты Верховного Совета Республики Казахстан 13-го созыва (1995), кандидат на пост Президента Республики Казахстан (1999, 2004); председатель координационного совета общественных объединений «Республика» (1994-1996); сопредседатель ФДСК (10.1999); член политсовета РОО «ДВК» (02.2002-11.2003); член Координационного совета демократических сил Казахстана (10.2004); член президиума совета РОО «ЗСК» (03.2005); сопредседатель движения «За справедливый Казахстан» (08.2009).

Награжден орденами «Барыс» 2-й ст. (2000), Трудового Красного Знамени дважды, «Знак Почета».