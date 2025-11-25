25 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

Объявлен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в декабре 1999 года. Задача этого международного дня — обратить внимание на проблему насилия в отношении женщин и девочек во всех государствах планеты и предпринять усилия по ликвидации пандемии насилия для укрепления равенства, мира и справедливости на международном уровне.

День возрождения древнетюркской письменности

25 ноября 1893 года, датский лингвист, полиглот Вильгельм Томсен открыл ключ к древнетюркской письменности, совершив тем самым уникальное открытие в мире науки. С тех пор была начата новая глава в истории тюркологии. Это позволило тюркологам переводить тюркские письменные памятники. Со временем, в ХХ веке, к ним присоединились ученые из тюркских стран — казахские, азербайджанские, узбекские, турецкие и другие исследователи.

В Евразии насчитывается более 700 крупных и малых надписей, памятников письменности, текстов. Для изучения и дешифровки древнетюркской письменности в Международной Тюркской академии функционирует отдел «Алтаистики, тюркологии и монгологоведения». Кроме того, Академией выпущена медаль имени Вильгельма Томсена, которой награждаются исследователи, внесшие значительный вклад в развитие тюркологии. Этой престижной наградой отмечены труды уже 23 человек.

СОБЫТИЯ

В 1893 году датский лингвист, полиглот Вильгельм Томсен сумел расшифровать надписи древнетюркской письменности, открыв новую главу в истории тюркологии. Это позволило тюркологам переводить тюркские письменные памятники.

В 1916 году в Семипалатинске вышел первый номер газеты демократическо-просветительского направления «Алаш». Издатели — супруги Колбай и Мариям Тогусовы. Авторы первых публикаций Н. Кулжанова, Г. Жанайдарова, Х. Габбасов, Ж. Акбаев, М. Ауэзов, С. Торайгыров писали о тяжелом положении казахской бедноты, о женском бесправии, о необходимости просвещения и т. д. После выпуска 50 номеров, в мае 1917 года, газета прекратила свое существование.

В 1926 году принято Постановление Политбюро ЦК ВКП (б) «О строительстве Туркестано-Сибирской железной дороги (Турксиба)». 1442 километра рельсовой колеи предстояло проложить через горные реки, скалистые хребты, раскаленные пески. Подготовка к строительству началась в апреле 1927 года. Укладка первого звена трассы от станции Семипалатинск произошла 15 сентября 1927 года, с другого конца от станции Луговая — 19 ноября. Согласно казахскому обычаю первый паровоз вышел с Луговой на новую линию через специально построенную арку, символизирующую юрту, через которую проносят новорожденного. На одной стороне арки было написано: «Туркестан», на другой — «Сибирь».

В 2006 году в Алматы прошел I съезд Союза ученых Казахстана. Обсуждались вопросы о необходимости включения таких направлений, как экология и рациональное природопользование, исследования в области здравоохранения и сельского хозяйства, в приоритеты научно-технического развития. По итогам съезда была принята резолюция по развитию науки в стране.

В 2009 году создана Национальная научная лаборатория коллективного пользования информационных и космических технологий. Общие задачи лаборатории: обеспечение реализации программ и проектов по информационным и космическим направлениям научного и технологического развития; разработка конкурентоспособных на глобальном рынке научных продуктов и коммерческих технологий; участие в международном научно-технологическом сотрудничестве; подготовка научных кадров по приоритетным научным направлениям на основе реализации научных проектов совместно с ведущими мировыми научными центрами.

В 2010 году в качестве агрегатора, основная цель которого заключалась в объединении на одной площадке всех средств массовой информации на казахском языке, образовалось информационное агентство Baq.kz. Агентство освещает казахстанские и мировые новости только на казахском языке по таким важным сферам, как образование, наука, здоровье, политика, социум, право и другое.

В 2011 году в Алматы Центральный государственный музей РК провел уникальную выставку одного предмета — «Рукопись Абая». Всего в музее хранится свыше 410 древних рукописей, редких изданий и письменных документов — наследие духовной культуры казахского народа. При научной атрибуции фондовых материалов и многочисленных исследований установлено, что рукопись, занесенная в главную инвентарную книгу музея под № 17569, принадлежит Абаю. Этот классический образец рукописного творчества великого поэта представляет собой его труд «Біраз сөз қазақтың түбі қайдан шыққандығы туралы» («Несколько слов о происхождении казахов»), написан большими буквами, черным карандашом, на четырех листах (на 8 страницах), на казахском языке арабской вязью.

В 2013 году в Алматы установили мемориальную доску памяти выдающегося государственного и общественного деятеля Казахстана Фазыла Карибжанова. Мемориал памяти установили на стене дома, где жил и трудился Фазыл Карибжанов, по улице Кабанбай-батыра.

В 2014 году в Алматы была представлена коллекция декоративно-прикладного искусства XVIII–XIX веков. Коллекция включала ювелирные украшения жен Абылай-хана, ковры ручной работы начала XX века, предметы быта — кувшины, кумганы, самовары из меди и латуни XIX–XX веков, холодное оружие, конское снаряжение. Самый старинный экспонат из предметов обихода — мерная кружка 1748 года. Самый необычный — серебряная зубоухочистка с вставкой из рубина, принадлежавшая Абылай-хану.

В 2015 году Республика Казахстан присоединилась к соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве между странами Организации исламского сотрудничества.

В 2016 году Национальный банк РК выпустил в обращение памятные монеты «Қырқынан шығару» из серии монет «Обряды, национальные игры Казахстана» из серебра «proof» качества номиналом 500 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге.

Қырқынан шығару — древний обряд, проводимый ребенку, которому исполнилось 40 дней от рождения. Суть обряда заключается в купании ребенка в соленой воде, объем которой равен 40 ложкам. В чашу с водой также кладут серебряные украшения, монеты, поскольку издревле серебро символизирует чистоту, считается оберегом от злых духов.

В 2016 году в Павлодаре было создано почетное консульство Литовской республики. Почетным консулом Литовской Республики в Павлодарской области стала председатель регионального Совета деловых женщин Райхангуль Сатабаева.

В 2017 году казахстанка Жансая Абдумалик выиграла чемпионат мира среди шахматистов-юниоров, чей возраст не превышает 20 лет, — World Junior and Girls Under 20 Chess Championship-2017. Турнир проходил в итальянском курортном городе Тарвизио.

В 2019 году в Испании на кинофестивале Asian Film Festival Barcelona казахстанский фильм «Девушка и море», режиссерами которого являются Азизжан Заиров и Мухамед Мамырбеков получил награду «Лучший фильм» в секции «Панорама», а картина «Аруах» Хуата Ахметова была отмечена призом «За лучший сценарий». Гости мероприятия смогли увидеть около 100 фильмов из 25 азиатских стран.

В 2020 году в рамках празднования 1150-летия выдающегося ученого и мыслителя Абу Насра аль-Фараби в Куала-Лумпуре была проведена международная научная видеоконференция, в рамках которой прошло обсуждение книги малайзийского ученого Османа Бакара «Аль-Фараби: жизнь, мысль и значение». В ней освещена роль великого уроженца Великой степи в развитии философии и исламской мысли, а также его влияние на укрепление духовных связей между Востоком и Западом. Участники также обсудили актуальность философских воззрений аль-Фараби и влияние его интеллектуального наследия на современный мир.

В 2021 году в Атырауской области геологи обнаружили в керне останки архозавра, жившего на территории Казахстана более 200 миллионов лет назад.

В ходе проведения микрофаунистического анализа была найдена верхнечелюстная кость раннего архозавра светло-серого цвета со сложным сетчатым строением. Он является предком крокодилов, относится к классу пресмыкающихся в триасовом периоде (250 млн — 205 млн лет назад).

В 2021 году ученые Казахского национального университета имени аль-Фараби разработали инновационный метод утилизации биомедицинских отходов. Плазменная технология переработки отходов и плазмохимический реактор, разработанные отечественными научными исследователями, не имеют аналогов в мире и защищены специальными патентами.

Уникальность технологии плазменной утилизации в том, что она позволяет провести полное термическое обезвреживание биомедицинских отходов. В сравнении с традиционным методом при плазменной утилизации биомедицинские отходы могут быть переработаны без сортировки.

В 2023 году во Дворце спорта им. Балуана Шолака в Алматы состоялось открытие чемпионата мира среди юниоров и IFAGG Trophy 2023 по эстетической групповой гимнастике. Мировое ежегодное первенство впервые прошло в Казахстане и Азии.

В 2024 году на территории области Жетысу зарегистрировано землетрясение, толчки также почувствовали жители Алматы. Очаг землетрясения располагался на территории Казахстана в 257 километрах на северо-восток от Алматы. Расчетная интенсивность в баллах составила: Алматы — 2 балла, город Жаркент — 4 балла, Талдыкорган — 2 балла. В связи с землетрясением в ДЧС области Жетысу организована горячая линия.