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    04:37, 23 Май 2021 | GMT +6

    25 многоэтажных домов сдадут в эксплуатацию в Семее

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее в этом году сдадут в эксплуатацию 25 многоэтажных домов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

    В ходе рабочей встречи со СМИ аким города Нурымбет Сактаганов сообщил, в очереди на жилье стоят около 11,5 тысячи человек.

    «При этом арендным жильем будут обеспечены в текущем году 190 жителей. На сегодня уже обеспечены 54, остальные 140 мы планируем до конца года обеспечить арендным жильем», — сообщил градоначальник.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Жилье Строительство
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