25 многоэтажных домов сдадут в эксплуатацию в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее в этом году сдадут в эксплуатацию 25 многоэтажных домов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

В ходе рабочей встречи со СМИ аким города Нурымбет Сактаганов сообщил, в очереди на жилье стоят около 11,5 тысячи человек.

«При этом арендным жильем будут обеспечены в текущем году 190 жителей. На сегодня уже обеспечены 54, остальные 140 мы планируем до конца года обеспечить арендным жильем», — сообщил градоначальник.