25 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

58 лет назад (1967) родился ОСПАНОВ Ерболат Серикович – председатель правления АО «Казахстанский фонд устойчивости», вице-президент федерации гольфа Казахстана.

Фото: Владимир Третьяков

Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, математика (1991); Казахскую государственную академию управления, финансы и кредит (1999); Университет Лос-Анджелеса, Калифорния UCLA по программе MBA (2013).

Трудовая деятельность: заместитель директора по внешним связям в ЧКОО «KMG Kashagan B.V.»; директор департамента развития местного содержания в «Аджип Казахстан Норт Каспиан Оперейтинг Компани Б.В.»; заместитель директора Астанинского филиала АО «Торговый дом «КазМунайГаз»; исполнительный директор в ТОО «Алма-Трейдинг»; председатель правления ЗАО «Казахинстрах»; президент ОАО «Промышленная страховая группа»; независимый директор (CEO) АО «ИО Казахстанская Ипотечная Компания» (2017-2019); председатель правления АО «Ипотечная организация «Баспана» (2019-2020).

На занимаемой должности - с февраля 2020 года.

44 года назад (1981) родилась ТУКТЫБАЕВА Айгуль Кумаровна – руководитель Департамента юстиции Восточно-Казахстанской области.

Фото: Gov.kz

Родилась в Павлодарской области. Окончила Казахский гуманитарно-юридический университет специальность-правоведение, квалификация – юрист (2002).

Трудовая деятельность: ведущий специалист Департамента юстиции Павлодарской области (2003-2005); главный специалист отдела по праворазъяснительной работе и оказанию юридических услуг населению Департамента юстиции Павлодарской области (03.2005-06.2005); начальник отдела по праворазъяснительной работе и оказанию юридических услуг населению Департамента юстиции Павлодарской области (06.2005-08.2013г.г.); заместитель руководителя Департамента юстиции Павлодарской области (2013-2021); заместитель директора Департамента регистрации нормативных правовых актов Министерства юстиции Республики Казахстан (2021-2022).

На занимаемой должности - с января 2022 года.

40 лет назад (1985) родился ИСАКОВ Алмас Серикович – руководитель аппарата Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

Фото: Gov.kz

Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова; Университет Экзетера в Великобритании (University of Exeter).

Трудовая деятельность: и.о. специалиста Департамента таможенного контроля по городу Астана (2009); главный специалист Налогового департамента по г. Алматы (2010-2012); эксперт, главный эксперт в Министерстве финансов и Министерстве экономического развития и бюджетного планирования РК (2012-2014); руководитель Управления налоговой политики Департамента налоговой и таможенной политики, заместитель директора Департамента государственной поддержки предпринимательства в Министерстве национальной экономики РК (2015-2019); заведующий сектором оперативной аналитики Информационно-аналитического центра, главный инспектор Центра проектного управления Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2019); директор Департамента стратегии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (2019-2021); заведующий сектором финансовых рынков Отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК (02.2021-01.2023). На занимаемой должности с января 2023 года.

Также в этот день родились:

122 года назад (1903-1970) родился РОМАНЕНКО Эммануил Иосифович – выдающийся казахстанский мастер музыкальных инструментов.

Фото: oreshinguitars.com

В начале 1930-х годов по приглашению Ахмета Жубанова он вместе со своим братом Борисом приехал в Казахстан, где остался работать и жить. Создатель казахской домбры современного стандарта, именно той, которая сейчас делается многими мастерами и известна далеко за пределами страны. В 1932 году в сотрудничестве с А. Жубановым разработал и создал первые образцы оркестровых инструментов - домбры и кобыза (по типу оркестра русских народных инструментов В.В. Андреева). После 1933 года возникла первая музыкально-экспериментальная мастерская, где он работал со своим братом Борисом, а также с Кумаром Касымовым (уникальный и талантливый мастер-самородок из Павлодара), там же трудился композитор Е. Брусиловский (также приглашенный А. Жубановым из Ленинграда). Там были изготовлены образцы казахских музыкальных инструментов. В 1942 году перешел в мастерскую Казахской филармонии. Здесь для оркестра казахских народных инструментов разработал и изготовил разновидности домбры и кобыза (пикколо, прима, альт, тенор и др.) С 1952 года и до конца жизни работал в музыкально-экспериментальной мастерской Алматинской консерватории.

101 год назад (1924-2013) родился НУРМАГАМБЕТОВ Сагадат Кожахметович – генерал армии, первый министр обороны независимой Республики Казахстан, участник Второй мировой войны, Герой Советского Союза, «Халық қаһарманы», почетный гражданин городов Астана, Алматы, Донецка.

Фото: Wikipedia

Уроженец Акмолинской области. Окончил 7 классов. В 1942 году был призван в Красную Армию и направлен в Туркменистан в военное училище в городе Кушка. После окончания обучения с апреля 1943 года - на фронтах Великой Отечественной войны. Воевал до мая 1945 года в качестве командира пулеметного взвода, командира пулеметной роты, командира стрелкового батальона в составе 1052 стрелкового полка 301 Донецкой ордена Суворова II степени Берлинской стрелковой дивизии 5-й ударной армии. Участвовал в освобождении Краснодарского края, Украины, Молдавии, Западной Беларуси, Польши. 27 февраля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования во время прорыва сильно укрепленной обороны противника на территории Польши, проявленные при этом отвагу и геройство ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

С июня 1946 по ноябрь 1949 года проходил обучение в Военной академии имени М.И. Фрунзе. После ее окончания проходил службу на различных штабных и командных должностях: старшим офицером оперативного управления штаба Туркестанского военного округа, командиром мотострелкового полка, начальником штаба мотострелковой дивизии, начальником штаба Гражданской обороны Казахской ССР, вновь заместителем командующего войсками Среднеазиатского военного округа, первым заместителем командующего войсками Южной группы войск (Венгрия). За это время дважды обучался на курсах Академии Генерального штаба Вооруженных Сил СССР.

В 1989 году после расформирования округа стал председателем Казахского республиканского совета ветеранов войны, труда и Вооруженных сил и одновременно председателем Комитета Верховного Совета Казахской ССР по делам ветеранов и инвалидов Вооруженных сил. В октябре 1991 года Указом Президента Республики Казахстан назначен председателем Государственного комитета обороны, а в мае 1992 года – министром обороны Республики Казахстан.

23 мая 1994 года Указом Президента Республики Казахстан ему присвоено звание Халық Қаһарманы с вручением «Золотой Звезды» № 1.

Награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, Красного Знамени, Отечественной войны 1 и 2 ст., двумя орденами Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 3 ст., орденом «Знак Почета», российским орденом Дружбы, орденом Украины «Знак Почета», орденами Болгарии, Польши, Чехии, Монголии и других стран, более 30 советскими и иностранными медалями.

89 лет назад (1936-2021) родился ЖОЛДАСБАЕВ Сайден Жолдасбаевич – известный казахстанский археолог, доктор исторических наук, профессор.

Фото: arheology.kz

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет; аспирантуру Института истории, археологии и этнографии НАН Казахстана.

Трудовая деятельность: работал в Казахском национальном педагогическом университете им. Абая, в Казахском национальном университете им. аль-Фараби, заведующим кафедрой Международного Казахстанско-турецкого университета им. Ходжи Ахмеда Яссауи, директором Научно-исследовательского центра.

Основные направления научной деятельности связаны с исследованием культуры казахского народа XV-XVIII веков, историей Семиречья, изучением палеоэтнографических особенностей. Он одним из первых в Казахстане организовал экспедицию по палеоэтнографическим исследованиям. С. Жолдасбаев провел исследования на более чем 250 зимовках, а также раскопки около 400 усадеб. В центре его внимания был археологический материал ХV-ХVІІІ вв.

В результате исследовательской работы было написано 10 монографий, 34 учебника и более 300 научных, научно-популярных статей. Посвятив всю свою жизнь археологии и этнологии, С. Жолдасбаев изучал материальную и духовную культуру казахского позднего средневековья: городское строительство, стационарное домостроение, хозяйство и ремесла, обычаи и традиции.