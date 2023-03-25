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    25 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

    25 Марта 2023, 07:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли

    В ноябре 2006 года Генеральная Ассамблея ООН постановила отметить 25 марта 2007 года Международный день празднования 200-летия отмены трансатлантической работорговли с целью почтить память тех, кто погиб в рабстве и в борьбе за освобождение от рабства. В конце 2007 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой призвала государства ежегодно отмечать 25 марта как Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли.

    Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести

    Этот день посвящен мобилизации действий, требованию справедливости и укреплению решимости защищать миротворцев и сотрудников ООН, а также коллег, которые представляют СМИ и неправительственные организации.

    Дата дня была выбрана неслучайно. 25 марта 1985 года был похищен Алек Колетт - журналист, работавший на Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. Он был похищен вооруженными террористами во время работы над статьей о палестинских беженцах в Ливане.

    Час Земли

    Самая массовая международная экологическая акция проводится ежегодно во всем мире с 20.30 до 21.30 по местному времени в одну из последних суббот марта по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF). Казахстан подключился к ней в 2009 году. В 2022 году Час Земли в Казахстане приурочен к теме экотуризма. Чтобы стать настоящим экотуристом, нужно способствовать сохранению природы и экономическому развитию местного населения.

    В этот день в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы. Смысл этой акции - привлечь максимально широкое внимание всего мирового сообщества к проблеме изменения климата нашей планеты, показать свою поддержку идеи необходимости объединенных действий в решении данной экологической проблемы.

    СОБЫТИЯ

    В 1930 году в ауле Бакалы Барибаевского района (ныне - Балхашский район) Алматинской области прошло Барибаевское восстание. Оно было направлено против коллективизации и политики репрессий советской власти. Отряд повстанцев численностью около 100 человек во главе с Хусмади Ахметжановым, Курамысом Ибрагимовым, Жакипбаем Саукымбаевым захватил Бакалинскую коммуну, распустил аульный совет, раздал народу конфискованное зерно, скот и другое имущество. Разрушили телефонную связь, железную дорогу, захватили 10 аулов Мынкумского района. Барибаевское восстание было подавлено вооруженным отрядом ОГПУ. 29 человек были приговорены к расстрелу.

    В 1992 году состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Филиппины.

    Республика Филиппины - островное государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в западной части Тихого океана между Индонезией и Тайванем, включает в себя 7107 островов. Площадь - 300 тыс. км2. Столица - г. Манила. Официальные языки - пилипино и английский; региональное значение имеют 19 языков различных филиппинских народов; также распространены испанский и арабский языки. Денежная единица - филиппинское песо. Глава государства и правительства - президент, избираемый населением на 6 лет (без права переизбрания). Одновременно с президентом избирается вице-президент.

    В 1993 году Республика Казахстан была принята в члены Европейского Банка Реконструкции и Развития.

    В 2006 году в г. Семее вышла в свет книга «Репрессированные потомки Кунанбая», повествующая о событиях времен сталинских репрессий. Ее автором является Балтабек Ерсалимов, президент республиканского фонда Абая.

    В книге приводятся документальные материалы о событиях 20-30 годов прошлого столетия, связанных с коллективизацией, голодом и повальными репрессиями.

    Благодаря деятельности сотрудников фонда наследие Абая было переведено на французский, арабский, турецкий, английский языки.

    В 2010 году Национальный банк Казахстана выпустил в обращение монету «Барс». Монета изготовлена из серебра 925 пробы, масса - 31,1 гр., диаметр - 38,61 мм, качество изготовления - «proof», максимальный тираж - 7 тыс. штук (3 тыс. штук для внутреннего рынка Казахстана).

    В 2014 году главы Казахстана и США Нурсултан Назарбаев и Барак Обама сделали совместное заявление о сотрудничестве в сфере нераспространения и укрепления ядерной безопасности, в котором отмечается, Соединенные Штаты и Казахстан продолжат взаимодействие в переоборудовании на низкообогащенное топливо реакторов с высокообогащенным топливом, а также уничтожении оставшихся в Казахстане запасов высокообогащенного урана от исследовательских реакторов, насколько это выполнимо технически.

    В 2015 году в Алматы прошел международный коллоквиум «Дорогами ЮНЕСКО: Мир. Искусство. Молодежь», приуроченный к 70-летию ЮНЕСКО и 10-летию первого казахстанского клуба ЮНЕСКО, статус которого присвоен школе изобразительного искусства и технического дизайна имени А. Кастеева.

    Эксперты ЮНЕСКО, ученые, общественные деятели Центральной Азии, Австрии, Южной Кореи и других стран обсудили место и роль художественного образования в общей системе образования разных стран, влияние художественного образования на формирование личности и мышления детей.

    В 2017 году казахстанская делегация впервые приняла участие в Международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники (LIMA-2017) на острове Лангкави в Малайзии.

    Тематика выставки - гражданская и военная авиация, участие в гуманитарной помощи, ликвидация последствий стихийных бедствий, программы по ремонту и модернизации авиационной техники, системы управления высокоточным оружием, авиационные и морские вооружения, техника и оснащение для подводных работ, беспилотные летательные аппараты, средства технической разведки, средства контроля доступа, тренажеры и учебные программы.

    В 2018 году впервые в истории казахстанского хоккея с мячом юношеская сборная завоевала награду на чемпионате мира, который проходил в Ульяновске (Россия).

    В 2020 году в целях максимальной информированности населения о доступности транспортных направлений и коридоров была разработана интерактивная карта доступной транспортной сети (закрытые и открытые маршруты), представляющая возможность властям в онлайн-режиме мониторить существующий пассажиропоток (авиатранспорт, ж/д-транспорт, автотранспорт), а населению отслеживать в режиме реального времени доступность к тем или иным дорожным направлениям.

    В 2021 году призером XXXIII Международной Азиатско-Тихоокеанской математической олимпиады и ХХ Международной математической олимпиады «Шёлковый путь» стал учащийся Назарбаев Интеллектуальной школы города Караганды Рахим Баймурзин

    В Международной математической олимпиаде «Шёлковый путь» участвовали школьники стран, расположенных вдоль Великого Шёлкового пути: Китая, Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и других.

    В 2022 году в Павлодаре открыли археологическую школу, где юные археологи не только будут получать теоретические знания, но также смогут окунуться в древность и потрогать ее руками: узнать мир средневековья, понять работу археолога, совершающего раскопки.

    Возглавит проект по обучению археологии известный археолог, краевед, кандидат исторических наук Виктор Мерц - автор более 140 научных публикаций, исследователь стоянок палеолита и неолита в Павлодарской области, директор объединенного научно-исследовательского центра им. А. Маргулана в Торайгыров университете.

    В 2022 году всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген получил награду EMIGALA Fashion Awards в Дубае.

    «Вчера в Дубае прошла ежегодная церемония EMIGALA Awards. Я удостоился награды «Лучшая международная звезда». Хочу выразить особую благодарность организаторам», - поделился артист в своем Instagram.

    Премия нацелена на раскрытие индивидуальности и сосредоточена на трех основных идеях: инклюзивность - включение характера и культуры в облик человека, разнообразие - самовыражение через моду национальных особенностей и подлинность - подчеркивание внутреннего «я» каждого человека.

    В 2022 году в Алматы состоялось торжественное открытие мемориальной доски, установленной в честь государственного и общественного деятеля, лауреата Государственной премии, писателя, театрального критика, профессора Аширбека Сыгая.

    Мемориальная доска установлена на стене дома по адресу: проспект Жибек Жолы, 126-а (на пересечении улицы С. Мауленова), в котором известный театральный критик прожил почти 20 лет - с 1980 по 1999 годы.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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