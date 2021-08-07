25-летний врач погиб в аварии в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Врач возвращался с вызова и попал в ДТП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, за истекшие сутки на дорогах региона произошло два смертельных дорожно-транспортных происшествия.
«6 августа в 23:45 часов на 380 км трассы «Омск Майкапчагай», возле села Черноярка, 32-летний водитель Nissan Patrol совершил лобовое столкновение с «УАЗом». В результате ДТП 25-летний пассажир «УАЗа» от полученных травм скончался на месте»,- сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.
Как уточнили в пресс-службе управления здравоохранения, погибший был врачом Чернорецкой врачебной амбулатории. Он возвращался с вызова после госпитализации больного в Аксу и попал в ДТП.
В полиции сообщили и о втором происшествии. 6 августа в 23:15 часов на 561км этой же трассы, возле села Шарбакты, 68-летний водитель Nissan X-Trail сбил пешехода: 31-летняя женщина выбежала на проезжую часть, чтобы остановить такси. От полученных травм женщина скончалась на месте.
В обоих случаях назначена судебно-медицинская экспертиза, а машины водворены на специальную штрафную стоянку.
Полицейские отмечают, что с начала года на территории Павлодарской области зарегистрировано 278 ДТП, в результате которых 20 человек погибли, еще 410 получили различные травмы.
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