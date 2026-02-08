25 лет спустя: как казахстанские миротворцы с честью прошли службу в Таджикистане

Свой первый день прибытия на участок службы, дислоцировавшийся на таджикско-афганской границе, Олег Колесников помнит по сей день. Тогда он возглавлял штаб батальона и перед ним стояли важные и ответственные задачи:

развести личный состав боевых подразделений, прибывших вместе с ним, к местам дислокации и распределить их по боевым постам;

организовать среди командиров прием-передачу дел;

провести рекогносцировки (осмотр и обследование) охраняемых участков;

довести решение командира батальона по организации охраны границы и приступить к выполнению поставленных задач в эти же сутки.

При этом нужно было сразу сформировать тесное взаимодействие как между казахстанскими подразделениями, так и с соседними заставами, выставленными от России и Таджикистана.

— В первые месяцы мы столкнулись больше с вопросами тылового и технического обеспечения, поскольку требовалось в короткое время оборудовать блиндажи, окопы и другие инженерные сооружения, обеспечивающие быт, места проживания, отдыха и организации службы, в том числе и на охраняемом участке границы. И все это — при сложных погодных и климатических условиях. Кроме того, нам нужно было поднять на должный уровень боевое обучение военнослужащих в условиях горной местности, — вспоминает Олег Колесников.

Сочетание экстремальных физических нагрузок, разреженный воздух, резкие перепады температур и сложный горный рельеф не сломили дух казахстанских бойцов. И это при том, что у всех подразделений из разных ведомств была своя специфика по подготовке военнослужащих к ведению боевых действий, а это значит, что не все имели опыт в организации охраны границы, тем более при возможном нападении, уничтожении противника и в целом локализации угрожаемой обстановки на рубеже. Штабу батальона практически с нуля пришлось обучить прибывших азам пограничной службы.

— Надо отдать должное руководителям подразделений министерства обороны и внутренних войск, которые за короткое время освоили тактику действий и искусство охраны границы, грамотно доводили и обучали свой личный состав. Решение данных проблем позволило подразделениям батальона в течении полугода успешного выполнять поставленные задачи, — продолжает разговор собеседник.

В условиях реальной боевой обстановки ответственность, возложенная на начальника штаба, отличалась особой сложностью и высокой степенью тяжести — как по своему характеру, так и по возможным последствиям. Именно в боевой обстановке в полной мере осознается ответственность за качество принимаемых решений: насколько точно оценена обстановка, своевременно ли отданы приказы, учтены ли все риски и возможности, предусмотрен ли резерв и определен ли порядок его применения.

Стоит ли говорить, что задача начальника штаба в условиях реальной боевой обстановки представляет собой непрерывный процесс принятия сложных решений при жестком дефиците времени и высокой неопределенности, при полном осознании ответственности за личный состав и исход поставленной задачи. Именно поэтому данный опыт не утрачивает своей значимости со временем и навсегда остается неотъемлемой частью офицерской службы.

Ключевой и наиболее значимой ответственностью как для Олега Колесникова лично, так и для всего руководства батальона было сохранение жизни и здоровья личного состава. С данной задачей миротворцы справились профессионально и слаженно. За весь период прохождения службы в Республике Таджикистан батальон не понес ни одной потери. А ведь риски были.

В ночь с 21 на 22 февраля 1999 года боевики, воспользовавшись особенностями рельефа местности и неблагоприятными погодными условиями, предприняли попытку нападения на пост «Джавай». Для этого они планировали одновременно скрытно проникнуть небольшими группами численностью по пять-семь человек к местам расположения личного состава трех боевых постов, а также к районам хранения оружия и боеприпасов. Охрану указанных постов несли 1-й, 2-й и 3-й взводы усиленной мотострелковой роты Сарыозекской дивизии Министерства обороны Республики Казахстан.

Штаб батальона утвердил решение командира роты, на тот момент им был старший лейтенант Т. Ж. Даулетханов, и определил задачу: не дать противнику продвинуться вглубь позиций подразделений и лишить его возможности вести прицельный огонь по личному составу. Для этого предусматривалось подавление и уничтожение огневых точек всеми имеющимися средствами.

По воспоминаниям Олега Колесникова, обстановку серьезно осложняли погодные условия: непрекращающийся сутками дождь и плохая видимость. Кроме того, прибывшее накануне подразделение еще не успело полностью пройти так называемый процесс слаживания воинского коллектива. Именно на эти обстоятельства и рассчитывали боевики. Однако благодаря грамотным и слаженным действиям штаба батальона и руководства поста «Джавай» их замысел был сорван. Противнику не удалось продвинуться вглубь боевых порядков и создать условия для ввода основной группы. После этого показательного случая боевики отказались от дальнейших попыток нападения, и на протяжении всего срока службы батальона подобных попыток проникновения больше не совершали.

— 8 февраля 2026 года исполняется 25 лет со дня вывода сводного батальона из Республики Таджикистан. Эта дата занимает особое место в моей жизни. Служба в тот период стала испытанием профессионализма, ответственности и верности воинскому долгу, а приобретенный тогда опыт остается со мной уже четверть века. Почему наших ребят отправляли в чужую страну? Вопрос закономерный. Если вы помните, гражданская война в Таджикистане происходила у южных рубежей Центральной Азии. Распространение нестабильности, вооруженных формирований, экстремизма и наркотрафика напрямую угрожало региону, а значит и безопасности Казахстана. Участие наших подразделений — способ остановить угрозу на дальних подступах, то есть, не дожидаясь пока она придет к нам домой. На тот момент мы, казахстанцы, выступали не как сторонние наблюдатели, а как ответственные участники коллективных усилий по стабилизации ситуации. Перед нами таже стояла задача по защите мирного населения той страны. Участие подразделений это также укрепление их боеготовности, — говорит Олег Колесников.

Празднуя 25-летие со дня вывода отдельного сводного стрелкового батальона Вооруженных сил Казахстана из Таджикистана, наш собеседник обращается к своим боевым товарищам, ветеранам 20-го отдельного сводного стрелкового батальона РК: