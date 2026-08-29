25 лет деятельности ШОС: как менялась роль Центральной Азии

В этом году ШОС отмечает 25-летие. Предстоящий саммит в Бишкеке — это не только повод подвести итоги четверти века развития Организации, но и возможность по-новому взглянуть на Центральную Азию. Такое мнение в интервью собственному корреспонденту агентства Kazinform в Пекине выразила заведующая кафедрой центральноазиатских языков института России, Восточной Европы и Центральной Азии Шанхайского университета иностранных языков Гулицзыи Байшань.

— Как китайский исследователь, много лет изучающий Центральную Азию, я считаю, что одна из наиболее заметных тенденций этих 25 лет заключается в расширении роли региона в многостороннем сотрудничестве. Речь при этом не идет о переходе от «пассивной» роли к «активной». Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан с самого начала стояли у истоков ШОС. Менялись прежде всего повестка, форматы и возможности участия стран региона в сотрудничестве, — отметила она.

По словам эксперта, четверть века назад после обретения независимости государствами Центральной Азии прошло лишь около десяти лет. Укрепление стабильности на границах, повышение взаимного доверия, противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму входили в число наиболее актуальных общих задач. От «Шанхайской пятерки» к созданию ШОС постепенно складывался механизм регионального взаимодействия, основанный на доверии, консультациях и сотрудничестве.

— Сегодня вопросы безопасности по-прежнему имеют принципиальное значение, однако региональная повестка стала значительно шире. Транспортные коридоры, промышленная кооперация и инвестиции, цифровая экономика, «зеленое» развитие, энергетика, сельское хозяйство и образование занимают все более заметное место в сотрудничестве. Для стран Центральной Азии все более важным становится вопрос о том, как превратить устойчивую региональную среду в дополнительные возможности для развития, — продолжила специалист.

Китайский исследователь считает, что особенно наглядно эту тенденцию демонстрирует Казахстан. Будучи одним из государств-основателей ШОС, он последовательно участвует в развитии Организации. В период председательства РК в ШОС в 2023–2024 годах было проведено свыше 150 мероприятий в экономической, инвестиционной, транспортной, культурно-гуманитарной и экологической сферах, а кульминацией председательства стал Астанинский саммит ШОС.

По мнению Гулицзыи Байшань, расширение повестки от вопросов безопасности к экономике, транспорту, экологии и гуманитарному сотрудничеству отражает и более общий процесс изменения содержания взаимодействия в рамках Организации.

— Новое значение приобретает и географическое положение Казахстана. Будучи крупнейшей в мире страной, не имеющей выхода к океану, РК стремится превращать особенности своего внутриконтинентального положения в преимущества транспортной взаимосвязанности. Развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, связывающего Китай и Центральную Азию через Каспийское море и Южный Кавказ с европейскими рынками, усиливает значение Казахстана как важного звена евразийских транспортных коммуникаций, — подчеркнула она.

Эксперт из Шанхая отметила, что подобные изменения заметны и во всей Центральной Азии. В последние годы укрепляются координация и сотрудничество между государствами региона, расширяется и круг обсуждаемых вопросов, которые охватывают как традиционную безопасность, так и транспорт, торговлю, инвестиции, «зеленое» развитие и гуманитарные обмены. Центральная Азия все глубже включается в региональное сотрудничество и участвует в нем во все более разнообразных форматах.

— В этом контексте показательно, что 12 июня 2026 года в Душанбе состоялась Международная конференция «Центральная Азия — ядро ШОС: пространство мира и совместного развития», приуроченная к 25-летию создания Организации. Уже само название конференции отражает особое место Центральной Азии в ШОС. Речь идет не только о географическом положении региона, но и о его вкладе в поддержание безопасности, развитие экономического взаимодействия и расширение гуманитарных связей в рамках Организации, — продолжила она.

По ее словам, эти изменения помогают лучше понять и динамику сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии. В июне 2025 года в Астане состоялся второй саммит «Китай — Центральная Азия». Главы шести государств подписали Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве и определили шесть приоритетных направлений дальнейшего взаимодействия: содействие торговле, промышленно-инвестиционное сотрудничество, развитие транспортной взаимосвязанности, сотрудничество в сфере «зеленых» полезных ископаемых, модернизация сельского хозяйства и расширение контактов между людьми.

— Механизм «Китай — Центральная Азия» и ШОС не подменяют друг друга. Первый более предметно ориентирован на сотрудничество Китая с пятью государствами Центральной Азии, тогда как ШОС предоставляет более широкую многостороннюю платформу. Сочетание различных форматов расширяет возможности стран региона для сотрудничества и реализации собственных задач развития, — пояснила она.

Китайский исследователь подчеркнула, что двадцать пять лет назад одним из главных вопросов для ШОС было совместное обеспечение региональной безопасности. Сегодня наряду с ним все более важным становится вопрос о совместном развитии. Для Казахстана и других стран Центральной Азии это означает, что региональное сотрудничество должно все в большей степени воплощаться в современной транспортной инфраструктуре, более тесных торговых связях, конкретных проектах промышленной кооперации и новых возможностях, ощутимых для граждан.

— Поэтому 25 лет ШОС — это и 25 лет постепенного расширения роли Центральной Азии. Регион с самого начала занимал особое место в становлении и развитии Организации. Сегодня Центральная Азия все отчетливее становится пространством, где задачи безопасности сочетаются с задачами развития, укрепляет свое значение в системе евразийской взаимосвязанности и все глубже участвует в формировании повестки регионального сотрудничества, — сказала она.

Гулицзыи Байшань заключила, что предстоящий саммит в Бишкеке, возможно, еще раз продемонстрирует, что значение Центральной Азии сегодня определяется не только тем, где она находится, но и тем, какие направления развития выбирает регион и какой вклад он способен внести в будущее евразийского сотрудничества.

Ранее сообщалось, что 1 сентября столица Кыргызстана примет очередное заседание Совета глав государств–членов ШОС.