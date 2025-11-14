РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:40, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    25 крупных компаний уже подключены к системе налогового рулинга - Минфин РК

    Вице-министр финансов Ержан Биржанов рассказал, что в Казахстане 25 крупных компаний уже работают по принципу налогового рулинга, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ержан Биржанов
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Сегодня в Мажилисе состоялся круглый стол на тему «Налоговый рулинг как эффективная система понятного применения налогового законодательства».

    Как пояснил вице-министр, эта система позволяет налоговым органам заранее анализировать деятельность компаний и предоставлять разъяснения по прогнозируемым налоговым обязательствам.

    — Я вот условно хочу заключить договор, поставка товаров произойдет в таком-то месяце и в этом случае в каком режиме, как я буду налоги платить и как я буду учет вести, если вот такого рода вопросы будут возникать, в случае введения рулинга специалисты госоргана должны ответить по прогнозируемым обязательствам, — сообщил Биржанов.

    Новая система уже реализована в рамках обновленного Налогового кодекса. В проекте горизонтального мониторинга участвуют 25 крупных компаний.

    Вместе с тем, Минфин сегодня создает базу данных с ответами на самые частые налоговые вопросы.

    — С учетом того, что в рамках нового Налогового кодекса возникло много вопросов, к примеру, в прошлом году только за разъяснением налоговых норм обратилось почти 400 тысяч налогоплательщиков, это в течение года, мы сейчас создаем базу данных по самым актуальным вопросам и ответам. И эту базу данных мы размещаем у себя на портале, это будет поисковик с элементами искусственного интеллекта. То есть необязательно какую-то формулировку задать, статью нового кодекса, ты задаешь простой вопрос и тебе предоставляется ответ, — добавил вице-министр.

    Напомним, новый Налоговый кодекс вводится в действие с 1 января 2026 года.

    Теги:
    Министерство финансов РК Налоги Налоговый кодекс
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают