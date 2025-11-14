25 крупных компаний уже подключены к системе налогового рулинга - Минфин РК

Сегодня в Мажилисе состоялся круглый стол на тему «Налоговый рулинг как эффективная система понятного применения налогового законодательства».

Как пояснил вице-министр, эта система позволяет налоговым органам заранее анализировать деятельность компаний и предоставлять разъяснения по прогнозируемым налоговым обязательствам.

— Я вот условно хочу заключить договор, поставка товаров произойдет в таком-то месяце и в этом случае в каком режиме, как я буду налоги платить и как я буду учет вести, если вот такого рода вопросы будут возникать, в случае введения рулинга специалисты госоргана должны ответить по прогнозируемым обязательствам, — сообщил Биржанов.

Новая система уже реализована в рамках обновленного Налогового кодекса. В проекте горизонтального мониторинга участвуют 25 крупных компаний.

Вместе с тем, Минфин сегодня создает базу данных с ответами на самые частые налоговые вопросы.

— С учетом того, что в рамках нового Налогового кодекса возникло много вопросов, к примеру, в прошлом году только за разъяснением налоговых норм обратилось почти 400 тысяч налогоплательщиков, это в течение года, мы сейчас создаем базу данных по самым актуальным вопросам и ответам. И эту базу данных мы размещаем у себя на портале, это будет поисковик с элементами искусственного интеллекта. То есть необязательно какую-то формулировку задать, статью нового кодекса, ты задаешь простой вопрос и тебе предоставляется ответ, — добавил вице-министр.

Напомним, новый Налоговый кодекс вводится в действие с 1 января 2026 года.