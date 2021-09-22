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    20:05, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    25 кредитов оформил аферист на жительницу Темиртау

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    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - 25 кредитов оформил аферист на жительницу Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    14 сентября в Восточный отдел полиции УП города Темиртау Карагандинской области обратилась 22-летняя жительница города. Девушка рассказала, что познакомилась с неким молодым человеком, оказавшимся аферистом. Воспользовавшись доверчивостью потерпевшей, он получил ее данные, которые использовал в преступных интересах.

    Злоумышленник оформил кредиты в семи банках на 3,5 млн и 18 кредитов в микрофинансовых организациях на 731 тысячу тенге. Общая сумма ущерба составила 4,2 млн тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК «Мошенничество».

    19 сентября в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 26-летнего жителя Караганды. Он дал признательные показания. Ведется расследование.


    Теги:
    Мошенничество Борьба с преступностью Карагандинская область Общество для mail.ru Правоохранительные органы
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