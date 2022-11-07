25 казахстанских компаний представили свою продукцию на импортной выставке в Китае

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Примерно на том же количественном уровне, что и в прошлом году, осталась представленность казахстанских предприятий на Китайской международной импортной выставке в Шанхае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Порядка 25 компаний из Казахстана выставили свою продукцию в нашем национальном павильоне. Его организовало Министерство торговли и интеграции с Внешнеторговой палатой Казахстана. Продукция включает молочные, мукомольные, кондитерские и макаронные изделия.

Церемония открытия казахстанского павильона прошла с участием руководства Бюро Шанхайской импортной выставки и Генерального консула республики в Шанхае. С видеообращением выступил министр Серик Жумангарин.

Он отметил, что мероприятие остается эффективной площадкой для казахстанского бизнеса по нахождению партнеров в КНР.

«В этом году с казахстанской стороны представлены более 25 компаний. Больше всего, на сегодняшний день, у нас идет реализация новой продукции – это энергетические батончики, что очень заинтересовало китайскую сторону, так как есть понимание и аналоги в Китае», - говорит Набира Жумабекова, представитель внешнеторговой палаты Казахстана.

Напомним, что это первая в мире специализированная импортная выставка. В этом году в ней участвуют больше 2 тыс. компаний из 145 стран и регионов мира. Работа экспозиции продлится до 10-го ноября.

Первая выставка CIIE состоялась в ноябре 2018 года в Шанхае. В 2021 году на IV Китайской международной выставке импортных товаров заключены сделки на сумму более $70 млрд.





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