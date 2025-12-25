25 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

65 лет назад (1960) родился ДОСМУХАМБЕТОВ Махамбет Джолдасгалиевич — советник председателя Правления АО НК «КазМунайГаз», государственный и политический деятель Республики Казахстан.

Фото: Kazinform

Родился в Атырауской области. Окончил Московский институт нефти и газа им. И. М. Губкина, по специальности «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений», горный инженер (1983); Казахский государственный юридический университет, магистр делового администрирования (2016).

Трудовая деятельность: геолог, старший геолог, главный геолог Балыкшинского УРБ ПО «Эмбанефть» (1983-1989); начальник геологического отдела ГДУ «Доссорнефть» ПО «Эмбанефть» (1989-1990); главный геолог НГДУ «Макатнефть» ПО «Эмбанефть» (1991); главный геолог СП «Мунай», АО «АНАКО» (1991-1996); заместитель директора по техническим вопросам ТОО «Ес-Бол» (1996-1997); начальник геологического отдела АО «Эмбамунайгаз», менеджер, заместитель директора, директор департамента геологии ЗАО ННК «Казахойл» (1997-2002); директор департамента геологии и разработки ЗАО НК «КазМунайГаз» (2002); заместитель директора департамента мониторинга действующих контрактов ЗАО НК «КазМунайГаз» (2002-2003); заместитель директора департамента управления долями в СП ЗАО НК «КазМунайГаз» (2003-2004); директор департамента геологии и разработки АО РД «КазМунайГаз» (2004-2006); заместитель генерального директора — главный геолог ТОО СП «КазГерМунай» (2006-2009); заместитель генерального директора по геологии и разработке АО «Мангистаумунайгаз» (2009-2012); первый заместитель генерального директора, член правления АО «Мангистаумунайгаз» (2012-2013); генеральный директор, председатель правления АО «Эмбамунайгаз» (2013-2015); заместитель председателя правления АО НК «Казмунайгаз» по крупным проектам, член правления АО «НК «КазМунайГаз» (2015-2016); первый заместитель министра энергетики Республики Казахстан (2016-2019); аким Атырауской области (2019-2022); первый заместитель генерального директора по производству «КМГ Инжиниринг» (2023-2024).

На занимаемой должности — с июня 2024 года.

53 года назад (1972) родился ШЕРМАГАНБЕТ Мейрамбек Зинабдинович — заместитель акима Кызылординской области.

Фото: акимат Кызылординской области

Окончил Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата по специальностям «История», «Экономика»; Международный Казахско-Турецкий университет им. Ходжи Ахмеда Яссауи по специальности «Юриспруденция». Кандидат педагогических наук.

Трудовая деятельность: учитель истории средней школы № 239 Жанакорганского района (1994); заместитель директора по воспитательной работе, руководитель отдела, руководитель аппарата акима Жанакорганского района (1995-2004); заместитель руководителя аппарата акима Кызылординской области, руководитель областных управлений по образованию, развитию языков, руководитель департамента по контролю в сфере образования по Кызылординской области (2004-2016); аким Кобдинского района Актюбинской области, заместитель акима Актюбинской области (2016-2021); руководитель управления образования Кызылординской области (2022-2023); заместитель акима Кызылординской области (2023-2024); аким Казалинского района Кызылординской области (2024-2025).

На занимаемой должности — с июля 2025 года.

53 года назад (1972) родился ЖУБАНОВ Адиль Орынбасарович — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

Фото: Kazinform

Родился в селе Сарытогай Махамбетского района Атырауской области. Окончил университет «Кайнар», специальность «Юриспруденция» (2001); Государственный Атырауский институт нефти и газа, специальность «Промышленное и гражданское строительство, инженер-строитель» (2007).

Трудовая деятельность: сержант Республиканской гвардии РК Махамбетский объединенный районный военный комиссариат Атырауской области (1992-1993); охранник АО «АТМА аэропорт Атырау и перевозки» (1994-1995); менеджер-декларант АО «Ирбис-Мунай» (1995-1996); заведующий магазином АО «Ирбис-Мунай» (1996-1997); слесарь 4-го разряда АО «Ирбис-Мунай» (1997-1998); заместитель директора по производству ТОО «Енбек» (1998-1999); генеральный директор ТОО «Атыраустроймонтажсервис» (2000-2010); генеральный директор ТОО «БатысАльянсСтрой» (2010-2020); советник генерального директора ТОО «БатысАльянсСтрой» (2022-2022); генеральный директор ТОО «БатысАльянсСтрой» (2022-2023).

На занимаемой должности — с марта 2023 года.

Награжден орденами «Еңбек Даңқы» III степени (2020), «Құрмет» (2014); медалями «Халық алғысы» (2020), «20-летию Маслихата РК».

50 лет назад (1975) родился КАДИРОВ Данияр Рамазанович — президент НАО «Фонд Отандастар».

Фото: Kazinform

Родился в Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби.

Трудовая деятельность: ведущий специалист департамента средств массовой информации Министерства культуры РК (1999); заместитель директора департамента молодежной политики; начальник управления молодежных и социальных программ МОН РК (2004-2005); заместитель акима г. Степногорск (2005-2007); заведующий сектором отдела госконтроля и организационной работы Администрации Президента РК (2007); советник-посланник посольства РК в Монголии (2007-2013); советник-посланник посольства РК в Туркменистане (2013-2015); исполнительный директор ОЮЛ «Ассоциация операторов телерадиовещания РК» (2015-2019); заместитель заведующего отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК (2019-2022); вице-министр культуры и информации Республики Казахстан (2023-2024).

На занимаемой должности — с апреля 2024 года.

45 лет назад (1980) родился АБДРАСИЛОВ Арман Аскарович — заведующий Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан.

Фото из личного архива Армана Абдрасилова

Родился в Акмолинской области. Окончил КазНУ им. аль-Фараби (1997-2001); KIMEP Managerial Accounting; Санкт-Петербургский государственный университет.

Трудовая деятельность: инженер, Институт исследований в области математики и механики КазНУ им. аль-Фараби (2001-05.2002); инженер, Научно-технический центр (05.2002-06.2012); сооснователь, Визионер, GR-директор, группа компаний ОЮЛ «Центр анализа и расследования кибератак» (2013-08.2020); Facebook App (США), комплаенс (2018-2019); председатель Правления, Национальный инфокоммуникационный холдинг «Zerde» (08.2020-10.2022); управляющий партнер ТОО «Brain Trust», старший советник по вопросам развития ИТ и кибербезопасности в Центральной Азии SecDev Foundation (Канада) (11.2022-08.08.2025).

На занимаемой должности — с августа 2025 года.

Также вэтот день родились:

136 лет назад (1889-1941) родился Мустафа ШОКАЙ — государственный и общественный деятель, журналист, участник Алашского движения.

Фото: novoetv.kz

Уроженец Кызылординской области. Начальное образование получил в русской школе на станции Сулутобе. В 1910 году окончил Ташкентскую гимназию, в 1910–1917 годы учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета.

В годы учебы занимался общественно-политической деятельностью, участвовал в движении студентов-мусульман на стороне Турции в Балканских войнах.

В 1916 году Мустафа Шокай по рекомендации А. Бокейханова был назначен секретарем Мусульманской фракции Государственной думы России. В составе комиссии думы расследовал причины национально-освободительного восстания в Туркестане, занимался возвращением казахов, мобилизованных на фронт. После возвращения в 1917 году в Туркестан стал одним из лидеров либерально-демократического освободительного движения, руководителем партии «Шура-и-Ислами» («Совет сторонников ислама») и редактором газеты «Бірлік туы» («Знамя единства»).

22 ноября 1917 года в Коканде 4-й Чрезвычайный краевой мусульманский съезд под председательством Мустафы Шокая вынес решение о создании Туркестанской автономии, которая получила название Кокандская республика (по месту проведения съезда). В Правительстве Кокандской республики Мустафа Шокай исполнял обязанности министра иностранных дел, затем — премьер-министра. 5–13 декабря в Оренбурге прошел II Всеказахский съезд, принявший решение о создании Алашской автономии и утвердивший состав ее правительства, куда вошел и Мустафа Шокай.

Весной 1918 года М. Шокай тайно покинул Ташкент и присоединился к оппозиции, выступавшей в годы Гражданской войны против Советской власти. В 1921 году эмигрировал в Стамбул, затем — в Париж. Здесь он работал в газетах «Дни» и «Последние новости», которые выпускали русские эмигранты, руководил организацией «Туркестан милли бирлиги» («Национальное единство Туркестана»), главной целью которой было достижение независимости Туркестана. В 1927 году вместе с Заки Валиди Тоганом создали журнал «Йени Туркестан», а в 1929 году — журнал «Яш Туркестан» («Жас Түркістан») до 1939 года издававшийся в Берлине на средства польского правительства. На страницах журнала публиковались статьи М. Шокая о политике советской власти в Туркестане и международных отношениях накануне Второй Мировой войны, а также о древней истории и культуре народов Туркестана. Мустафа Шокай был прекрасным знатоком русской культуры, блестяще владел английским, немецким, турецким, арабским языками. В 1940 году после захвата немецкими войсками Парижа был арестован и заключен на несколько месяцев в концлагерь.

Погиб в декабре 1941 года в Берлине при невыясненных обстоятельствах. Похоронен на мусульманском кладбище Берлина. Во французском городе Ножан-сюр-Марн (департамент Валь-де-Марн) усилиями казахской диаспоры Парижа установлена стена памяти Мустафы Шокая. Его именем названы улица в Алматы и университет экологии в Кызылорде.

117 лет назад (1908-1974) родился ЕСЕНЖАНОВ Хамза Ихсанович — писатель, лауреат Государственной премии Казахстана.

Фото: Wikipedia

Уроженец Западно-Казахстанской области. Окончил Казахский педагогический институт (Казахский национальный педагогический университет имени Абая), аспирантуру Государственного института искусствоведения в Ленинграде.

Трудовая деятельность: заведующий сектором литературы и фольклора Казахстанского филиала Академии наук СССР (1936-1937); директор Казахской государственной филармонии, директор Театра оперы и балета имени Абая, одновременно преподавал историю русской литературы в КазПИ (1937-1938). В 1938 году репрессирован, реабилитирован в 1956 году.

Его наиболее значительным произведением является роман-трилогия «Ақ Жайық» («Яик — светлая река»). Социальные проблемы, затронутые в этой трилогии, в дальнейшем продолжены в романе-дилогии «Көп жыл өткен соң» («Много лет спустя»). Трилогия «Ақ Жайық» и дилогия «Көп жыл өткен соң» составили роман-эпопею в пяти книгах, сыгравшую важную роль в развитии казахской прозы.

Прототипы героев его романов — реальные лица. Автор прослеживает зарождение революционного движения в самых низах народа — казахских аулах, кочевьях, зимовьях; показывает рост самосознания бывших кочевников и влияние на них передовых русских и казахских рабочих-большевиков.

Он перевел ряд произведений русской и зарубежной классики: романы И. Тургенева «Рудин», И. Шухова «Ненависть» («Өшпенділік»), повесть А. Пушкина «Дубровский», комедию К. Гольдони «Слуга двух господ», первую и четвертую книги романа М. Шолохова «Тихий Дон». Составлял учебники для начальных и средних школ, опубликовал ряд литературно-критических статей по проблемам современной казахской литературы. В последние годы писатель опубликовал рассказы «Жар» («Жена»), «Жайын ілерде» («Сом»), «Қарт қазақ».

Награжден орденами Трудового Красного знамени, «Знак Почета», медалями.

86 лет назад (1939-2014) родилась УНГАРСЫНОВА Фариза Унгарсыновна — народная поэтесса Республики Казахстан, лауреат Государственной премии Республики Казахстан.

Фото: ainews.kz

Родилась в Атырауской области. Окончила Атырауский педагогический институт.

Трудовая деятельность: учительница, директор сельских школ; литсотрудник областной газеты «Коммунистік еңбек» (1966-1969); собственный корреспондент по Атырауской, Актюбинской, Уральской областям газеты «Лениншіл жас» («Жас Алаш»), редактор республиканской пионерской газеты «Қазақстан пионері» (1969-1977); главный редактор журнала «Пионер» (с 1978 года).

Ее первая поэтическая книга «Соловей» вышла в 1967 году. Автор поэтических сборников: «Мелодия», «Беспокойная пора», «Гордое поколение», «Голуби мои», «Буйное русло», «Тревоги», «Ожидание солнца», «Озарение», сборника художественных очерков «Высота», документальной повести «Камшат», литературно-критических статей о творчестве казахских поэтов А. Тажибаева, М. Макатаева, чилийского поэта Пабло Неруды и других. Ею переведены на казахский язык повести для детей молдавского писателя С. Вангели «Приключения Гугуце», «Дедушкин министр», циклы стихов С. Капутикян, Е. Евтушенко, Р. Казаковой, арабского поэта Абдурахмана аль-Хамиси, книги П. Неруды «Четыре времени сердца» и другие. Многие произведения Ф. Унгарсыновой переведены на языки народов СНГ и дальнего зарубежья.

Награждена орденами «Знак Почета», «Парасат», медалями.