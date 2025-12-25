25 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Рождество Христово у западных христиан

Один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира. 25 декабря Рождество Христово празднуют не только католики, но и православные большинства стран мира, лютеране и представители других протестантских конфессий.

СОБЫТИЯ

В 1979 году был создан государственный музей-заповедник «Памятники древнего Тараза». В состав музея были включены памятники древнего Тараза и градостроительные и архитектурные памятники Аулиеатинского периода. Среди них — мавзолеи Айша биби, Карахана, Бабаджи хатун, Дауитбека (Шамансур), мечеть Абдыкадыра, сакские курганы Уштобе, усадьбы Тонкерис, Торткуль и др. Экспонатами музея также являются балбалы с древнетюркскими надписями, керамические кувшины, деревянные чаши с ручками и другие.

В 2000 году в Алматы впервые был изготовлен троллейбус отечественного производства, названный «Казахстанцем». «Казахстанец» представляет собой городской двухосный троллейбус пассажировместимостью 114 человек (из них 24 «сидячих» мест) и предназначен для перевозки пассажиров на троллейбусных линиях с уклоном дороги до 8%.

В 2006 году в Алматы состоялась премьера 26-минутного документального фильма «Ахмет Жубанов», в который создатели включили известные и неизвестные страницы жизни героя. Съемки шли в Актюбинской области — на родине Ахмета Жубанова, а также в Алматы, Астане и в Париже. В фильме участвовали члены династии Жубановых, в частности, его правнук — молодой, но уже знаменитый дирижер Алан Бурибаев.

Жубанов Ахмет Куанович (1906-1968) — советский композитор, дирижер, народный артист Казахской СССР (1944), академик АН Казахской ССР (1946), профессор (1948).

В 2012 году Астана стала лауреатом V смотра-конкурса городских практик СНГ и ЕврАзЭС «Город, в котором хочется жить», который проходил в Москве в рамках IV международного форума «Мегаполис: XXI век: город и дети».

Престижной награды Астана удостоилась за разработку и реализацию общенациональной программы «Жасыл ел», нацеленной на решение проблем в сфере трудовой занятости молодежи.

В 2015 году АО «Казпочта» выпустило в обращение почтовую марку, посвященную Международной специализированной выставке EXPO 2017.

Марка выполнена офсетным способом в 4 краски с гребенчатой перфорацией. Форма выпуска — марочный лист, который состоит из восьми марок. Размер листа — 140×120 мм, размер марок — 28×40 мм. Тираж марки составляет пять тысяч штук. Художник — К. Плужникова. Номинал марки — 300 тенге.

В 2015 году Национальный банк Республики Казахстан выпустил в обращение памятные серебряные монеты «Подвеска» из серии «Сокровища степи».

Монеты изготовлены из серебра 925 пробы, масса — 31,1 г, диаметр описанной окружности — 43 мм, качество изготовления — «proof», тираж — 3 тыс. штук. Памятные монеты «Подвеска» изготовлены с применением технологии нанесения на поверхность монет позолоты (Подвеска. Золото. I–II вв. н. э. Каргалинский клад. Жетысу).

В 2017 году на церемонии вручения наград четвертой ежегодной премии «Asian Chess Excellence Awards» казахстанский гроссмейстер Динара Садуакасова объявлена лучшим игроком-девушкой Азии в 2017 году. Церемония состоялась в рамках Азиатского шахматного саммита в Аль Аине (ОАЭ).

Международный женский гроссмейстер Динара Садуакасова — четырехкратный чемпион мира среди девушек, многократный чемпион Казахстана среди девушек, занимает первую строчку среди шахматисток нашей республики, выбрана Национальным послом доброй воли «ЮНИСЕФ Казахстан».

В 2018 году был создан Совет молодых ученых при Министерстве образования и науки РК, основной миссией которого является участие в разработке предложений по реализации государственной политики в области научной, научно-технической деятельности и коммерциализации результатов научно-технической деятельности — в части вопросов, затрагивающих деятельность молодых ученых и не только.

В 2019 году фильм «На грани» режиссера Алдияра Байракимова удостоился приза от Ассоциации кинокритиков Греции на Международном кинофестивале для детей и молодежи «Олимпия», который проходил в греческом городе Пиргос.

В 2019 году Национальный банк Республики Казахстан выпустил в обращение коллекционные монеты Á.Qasteev Búrkitshi из серии монет «Изобразительное искусство Казахстана» номиналом 500 тенге и коллекционные монеты I. Jansúgirov. 125 jyl, S. Seifýllin. 125 jyl, B. Mailin. 125 jyl, T. Rysqulov. 125 jyl из серии «Выдающиеся события и люди» номиналом 100 тенге.

В 2020 году в научном музее Искилип турецкого города Чорум по случаю 175-летия великого казахского мыслителя, поэта Абая Кунанбайулы открылась «Специальная комната Абая», а в Искилипском районе торжественно открылся «Парк Абая». В музее также установлена восковая статуя Абая.

В 2021 году в Актобе в микрорайоне «Батыс-2» состоялось торжественное открытие мемориального комплекса «Азаттықтың ақ таңы», посвященного борцам за независимость Казахстана. Высота рельефной композиции, расположенной на пересечении проспектов Алии Молдагуловой и Тәуелсіздік, составляет пять метров, длина — семь метров. Автор проекта — скульптор Женис Жубанкосов.

На мемориальном комплексе размещены барельефные изображения известных деятелей партии «Алаш»: Алихана Бокейханова, Ахмета Байтурсынова, Мустафы Шокая, Халела Досмухамедова, Миржакыпа Дулатова, Жаханши Досмухамедова, Магжана Жумабаева, Тельжана Шонанова, Темирбека Жургенова, Узакбая Кулымбетова, Мухамеджана Тынышбаева.

В 2023 году Нацбанк РК выпустил в оборот новые банкноты номиналом 5 000 тенге нового дизайна образца 2023 года. Это первая банкнота из новой серии «Сакский стиль». Она основана на элементах «Сакского стиля», который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны — от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.

В 2024 году в кокпар-клубе Даукей в Алматы было представлено седло, которым в свое время пользовался казахский поэт и философ Абай Кунанбайулы. Эта старинная реликвия передавалась из поколения в поколение и дошла до наших дней. Седло известно в народе как «найманское седло». Оно небольшое по размеру, изготовлено из дерева и украшено серебром.