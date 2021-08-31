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25 человек самоэвакуировались во время пожара в Кокшетау

31 Августа 2021 20:53
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25 человек самоэвакуировались во время пожара в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау во время пожара в квартире на четвертом этаже многоэтажки самоэвакуировались 25 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, 31 августа в 16.50 на пульт центра оперативного управления поступило сообщение о том, что произошел пожар по улице Тлеулина в Кокшетау. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение населения с огнем.

«На место вызова незамедлительно были направлены силы и средства Службы пожаротушения. 25 жильцов многоэтажного дома самоэвакуировались из-за пожара», - отметили в ведомстве.

В результате пожара пострадал балкон, спальная, коридор на общей площади 30 м. В результате пожара жертв и пострадавших нет. Выезжали 6 единиц техники и 28 сотрудников ДЧС.

Спасатели региона обратились к жителям и гостям области с напоминанием о соблюдении правил пожарной безопасности.


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#Акмолинская область   #Происшествия   #Пожар  
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Автор:

Оксана Матасова

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